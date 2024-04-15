阮經天舊愛宋祖兒涉逃漏稅2億！消失6月現身 照樣背百萬名包逛街
曾與阮經天爆出戀情的25歲的大陸女演員宋祖兒，去年（2023）九月被實名舉報逃漏稅4500萬人民幣（約台幣1.96億元），但卻遲遲未出面回應，新聞在登上各大媒體版面後，前東家「天喜影視」迅速公開切割，當時宋祖兒主演的電視劇還有4部待播，大陸稅務總局表示會展開調查，不過不少電視台已經悄悄將宋祖兒的相關資料刪除，包含大陸5大電視台，北京衛視、湖南衛視、浙江衛視、江蘇衛視與安徽衛視，疑似已遭封殺，人間蒸發至今已有半年，日前被民眾在百貨公司捕獲，看起來狀態極佳，身上背的百萬名包也被網友熱烈討論。
記者施以慧／綜合報導
有網友13日在社群平台上還原現場，表示自己在逛街購物的時候，店員和她推薦宋祖兒愛用的香水味道，「我還納悶怎麼提到了宋祖兒……我說『她不是涼了嗎』」，接著網友還大聲地說了句：「偷稅漏稅」，不過誰也沒想到，一回頭竟發現宋祖兒本人就站在自己身後。
在網友貼上的「偶遇照」中，戴了口罩的宋祖兒身穿寬版牛仔襯衫，戴了藍色鴨舌帽，吸睛的是，她還背了愛馬仕的包包。有熱心網友解惑，宋祖兒光是穿著就超過人民幣上千元（約新台幣4500元），精品包更是要價人民幣31萬（約新台幣139萬元）。
宋祖兒國中留美後歸國，從2021年演藝事業就開始大放異彩，在電視劇《喬家的兒女》中飾演喬四美，成謂代表作品之一，還曾和男演員阮經天傳出緋聞，沒想到這次意外在街上被眼尖網友遇到，再度成為關注焦點，吸睛穿搭更是明顯看出，宋祖兒即使爆出醜聞，也絲毫不影響生活水準。
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