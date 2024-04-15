「貓一杯」巴黎撿寒假作業造假！警調「全國小學生秦朗」出境紀錄
中國網紅「Thurman貓一杯」今年2月因上傳一部影片「小學生秦朗寒假作業丟巴黎」爆紅，卻引來大量網友質疑造假，警方介入調查後，查閱所有「秦朗」同名小學生出入境紀錄，發現事實與該部影片內容不相符，確認「貓一杯」影片涉嫌造假。對此，「貓一杯」也坦承並拍片道歉，目前相關帳號已在各大平台遭到封殺消失。
記者賴禹妡／綜合報導
「貓一杯」今年2月稱在法國巴黎街頭撿到一名小學生的寒假作業，她將書本帶回國尋找小主人「秦朗」，影片隨即爆紅。當時就有人質疑整起事件為「貓一杯」造假，她事後特地曬出對話截圖，強調已經與秦朗家長聯繫上，並將寒假作業還給對方。
但杭州市公安局西湖區分局網絡警察大隊大隊長趙志超指出，有大量網友舉報「貓一杯」該部影片，警方立案展開調查後，搜尋符合「秦朗」年齡區間的同名小學生有無出境紀錄，發現沒有符合情形，因此認定「貓一杯」涉嫌網路造謠。
「貓一杯」在事態鬧大後，也坦承與同事薛某一起策劃、編造「撿到小學生秦朗丟失的作業本」系列影片腳本，兩人透過網路購買小學寒假作業本，再用手機拍攝、製作相關影片，散播至多個網路平台。
「貓一杯」也親自上傳道歉影片，向大眾承認編造影片內容，坦言自己法律意識淡薄，承諾未來不會再犯。對此，包含微博、微信、抖音等多個中國網路平台，都同步出手封殺「貓一杯」，執行「清退」處置，目前相關帳號皆已消失。