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中美順差去年少了1247億美元　謝金河：貿易戰對中國衝擊愈來愈大

▲財信傳媒董事長謝金河表指出，從美中貿易戰後，對中國衝擊愈來愈大，彰顯在中國對美國的貿易順差上。（圖／NOWnews資料照）
▲財信傳媒董事長謝金河表指出，從美中貿易戰後，對中國衝擊愈來愈大，彰顯在中國對美國的貿易順差上。（圖／NOWnews資料照）

記者魏妤庭／台北報導

從俄羅斯入侵烏克蘭，以色列與哈瑪斯衝突，又或是近日的伊朗與以色列，甚至是到台海、南海緊張，地緣政治已是近年來核心焦點。財信傳媒董事長謝金河以「中國去年失去的1247億美元貿易順差」為題指出，自川普開始的美中貿易戰，對中國衝擊愈來愈大，除了晶片法案不斷升級，美國默默進行供應鏈管理，效力逐漸顯現，而這彰顯在中國對美國的貿易順差上。

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謝金河指出，中國在1990年成為世界工廠後，美國號召全世界到中國投資的外國直接投資（FDI）金額高達2.7兆美元，現在美國進行供應鏈移動，去（2023）年中國的FDI就直接暴跌85%，而過去30年投資中國的資金不斷移出，這個移動也造成資本市場與外資結構的改變，日本、印度股市大漲，中、港股市下滑。

謝金河表示，原中國股市市值在2015年佔全球20%，今年僅剩下10%，美國一個國家的市值就佔了全球近一半。並進一步指出，更大的供應鏈移動造成貿易額變化，中國去年出口3.38兆美元、進口2.5568兆美元，全球貿易總量23.88兆美元，中國佔14.2%、美國佔8.51%，中國是全球最大的出口國，但美國去年進口3.1725兆美元，大幅領先中國。

謝金河指出，美國去年創造1.153兆美元的貿易逆差，美國印的鈔票，透過貿易形式流到其他國家。中國之所以成為世界工廠，經濟大起就是這樣來的，但這形式在2022年、2023年出現重大變化。中國在2009年起就是美國最大進口國，去年換成墨西哥，而加拿大也超越中國，使得中國對美國的貿易順差，從2022年的4041億美元，減少到2794億美元。光這一年，中國對美國的貿易順差銳減1247億美元。

謝金河表示，「大家可以想像一下，美國的貿易逆差跑到哪裡去？」，去年墨西哥順差1520億美元、越南1050億美元，都是2017年的2到3倍，中國減少的1247億美元，會讓中國有多少製造業可能退出市場？最近中國外交部長王毅開罵美國聽到中國就緊張，譏諷大國自信何在。習近平也在北京召見美國企業領袖代表，但看起來不意扭轉此態勢，這是無形戰爭的另一個面向。

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