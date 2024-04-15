中美順差去年少了1247億美元　謝金河：貿易戰對中國衝擊愈來愈大

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謝金河表示，原中國股市市值在2015年佔全球20%，今年僅剩下10%，美國一個國家的市值就佔了全球近一半。並進一步指出，更大的供應鏈移動造成貿易額變化，中國去年出口3.38兆美元、進口2.5568兆美元，全球貿易總量23.88兆美元，中國佔14.2%、美國佔8.51%，中國是全球最大的出口國，但美國去年進口3.1725兆美元，大幅領先中國。
謝金河指出，美國去年創造1.153兆美元的貿易逆差，美國印的鈔票，透過貿易形式流到其他國家。中國之所以成為世界工廠，經濟大起就是這樣來的，但這形式在2022年、2023年出現重大變化。中國在2009年起就是美國最大進口國，去年換成墨西哥，而加拿大也超越中國，使得中國對美國的貿易順差，從2022年的4041億美元，減少到2794億美元。光這一年，中國對美國的貿易順差銳減1247億美元。
謝金河表示，「大家可以想像一下，美國的貿易逆差跑到哪裡去？」，去年墨西哥順差1520億美元、越南1050億美元，都是2017年的2到3倍，中國減少的1247億美元，會讓中國有多少製造業可能退出市場？最近中國外交部長王毅開罵美國聽到中國就緊張，譏諷大國自信何在。習近平也在北京召見美國企業領袖代表，但看起來不意扭轉此態勢，這是無形戰爭的另一個面向。