陳芳語被Keanna爆「與謝和弦錄音室做X」 怒批是謊言：會處理她
謝和弦前妻Keanna於13日爆料陳芳語（Kimberley）昔日在錄音室趁著她離開後，與謝和弦發生關係。並堅稱自己手上握有證據，才敢這樣說。陳芳語昨（14）日透過經紀公司回應《NOWnews今日新聞》，表示對於此事不回應。有網友貼出陳芳語在粉絲群組發言，「我可以跟你們保證，她在說謊」，雙方各說各話，《NOWnews今日新聞》詢問陳芳語經紀公司，對方回應「公司內部討論中，有更新訊息會提供給大家的」。
記者薛羽彤、黃雅琪／綜合報導
Keanna日前發文，引用陳芳語說過的話，「妳一副被欺負的受害者樣說 : 其實一直都很想要開podcast，但是怕太危險，會飛太遠。」Keanna表示自己舉雙手贊成陳芳語開，並請求對方邀她一起，因為想當面詢問：「為什麼在Terry的錄音室裡，妳可以一副無害甜心樣的誇我溫柔漂亮，我先離開去工作後，就在裡面跟我的前室友抽大X做愛呢？」指她和謝和弦曾發生關係。
陳芳語及謝和弦的經紀公司，昨日對此事都不予回應。Keanna突然爆出猛料，論壇Dcard也掀起熱烈討論，有網友貼出陳芳語在粉絲群組的發言，「明天會有公司來處理她，我可以跟你們保證，她在說謊，希望你們不要擔心」，形成雙方各說各話的局面，不少網友也一直要求Keanna拿出證據保護自己。
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