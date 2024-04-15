許光漢衝破冰屋慘遭磚塊砸臉！曝光「旅遊癖好」最想衝這3個國家
許光漢成為旅遊平台年度品牌代言人，廣告片中，原本看起來超無聊、超不酷的光漢同事，透過旅遊平台打破常規，展開一連串刺激的冒險旅程，住冰屋、高空彈跳、攀岩樣樣來，搖身一變成了全辦公室最「酷」的人！許光漢為拍攝衝破冰屋畫面，過程中有時候還會不小心被冰屋磚塊砸到臉；提到旅遊，他坦言自己是「隨性派」的人：「我會幫忙訂飯店，找行程比較隨性派！」現階段最想去冰島、丹麥或瑞士旅遊。
記者黃雅琪／綜合報導
由億萬票房導演殷振豪執導3支廣告片，許光漢開玩笑表示：「可愛的導演殷振豪害我摔倒，拍攝過程中導演出了很多難題給我。」其中從辦公室瞬間移動到冰屋的鏡頭，美術組同仁精心製作了超大塊的「冰屋磚塊」，許光漢每一次移動，就要衝破那些冰屋磚塊，過程中有時候不小心就會被砸到臉。
許光漢透露，他不太有懼高症，所以廣告片中的高空彈跳、攀岩都滿想嘗試的，也對冰屋很感興趣，目前最想去的旅遊國家是北歐的冰島、丹麥或瑞士：「我可以在這些地方，坐著看美景放空一整天。」拍攝《青春18×2》時去了台灣和日本很多觀光勝地，如果有機會重遊，許光漢說：「我一直很喜歡台南，每一次去都有不同的新鮮感；也想再去日本的松本市，這個城市的氛圍感很棒，可以去泡溫泉、逛市集，推薦給大家。」
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