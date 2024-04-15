先從哪咬？7-11開賣貴賓狗、法鬥冰棒 哈根達斯雪糕全部買3送3
從哪裡咬都不對！7-11推出超萌的「冰狗」冰棒，迎接初夏逐漸變熱的天氣，7-11自4月17日至5月14日舉辦「冰品博覽會」，主打「萌系造型」、「強強聯名」雙主題，並祭出第2件6折起、森永冰品任選買2送1等多重優惠；COLD STONE也和百萬人氣角色「小勞撫&爽爽貓」合作，開發出話題聯名冰品，大搶本土零售一年高達70億的冰品市場。
記者黃韻文／綜合報導
7-ELEVEN 表示，氣溫逐年升高帶動冰品銷售，近年消費者特別喜歡「甜點化冰品」，其中以日本、韓國進口商品最受青睞。因此今年第一次引進日本很紅的「布蕾冰」，短短1周就賣光。4月17日起登場的「冰品博覽會」，首推到台南必吃的蜷尾家，與阿奇儂聯名推出「最中紅豆黑糖蜜厥餅」，在魚型摩鈉餅裡加入日式蕨餅、蜜紅豆、黑糖醬，再搭配香草冰淇淋。並從韓國進口人氣不敗的「美樂蒂擠擠冰」。
此外，消費者也很喜歡造型冰品，因此門市預購則有多款造型造型新冰，包含日前在社群上引發關注的貴賓狗、法鬥造型冰棒，擬真的「冰狗」造型還紅到日本去，單支預購價99元。優惠部份，則別錯過4月24日至4月28日限時5天，哈根達斯雪糕全品項買3送3。
7-ELEVEN也和COLD STONE合作，在全台逾260家酷聖石複合專區，4月17日至6月11日推出「木瓜牛奶QQ冰淇淋」，搭配兩款「小勞撫&爽爽貓」設計紙杯。 4月17日至5月14日期間，每逢周五六日可享3盎司冰品任選第2杯半價；每月10日「酷聖石日」可享3盎司冰品任選第2杯10元。
南部日前直衝37度高溫，全家便利商店也陸續推出來自日、韓13款冰品，最搶眼的當屬「蠟筆小新煉乳風味冰淇淋」，往往成為打卡熱點，口味是冰淇淋加上煉乳醬，外包裝則有療癒的小新及小白，打開還有超萌封膜，不過價格也不便宜，單入售價要89元。