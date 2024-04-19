MAMAMOO輝人名字由來曝光！阿姨取的「跟某部漫畫男主角有關」
南韓實力派女團MAMAMOO成員有頌樂、玟星、輝人及華莎，4姝異於一般偶像女團，各個身懷絕技，擁有寫詞、作曲、編曲、編舞、演唱、跳舞等才華，其中28歲丁輝人（WHEE IN）唱功了得，唱紅多首人氣戲劇的主題曲，受封「vocal女王」、「音源強者」、「新OST女王」，她4月將連續兩天在台開唱，而輝人的姓名由來相當有趣，竟然跟某部漫畫的男主角名字一樣。
記者楊穎軒／綜合報導
MAMAMOO 2014年從知名音樂節目《M Countdown》出道，當初取團名的靈感有來自成員平均身高的「160」、目標成為所有女團標竿的「世界中心」及取樣經紀公司名的「wawagirls」，最終頌樂、華莎選擇「MAMAMOO」，前兩個單字「MAMA」為嬰兒出生第一句普遍學會的詞彙，但輝人、玟星認為發音太過可愛，卻又更不喜歡其他3個名字，最後定案「MAMAMOO」。
此外，也讓MOO MOO（粉絲暱稱）津津樂道的是輝人大名由來，丁輝人是藝名也是本名，輝人曾經透露，自己的姓名是阿姨所取，對方當年很喜歡南韓一部純情漫畫《為了人魚公主》，便以男主角的名字幫外甥女命名，「輝人」的含意則是「閃閃發光的人」。
過去都隨MAMAMOO訪台的輝人，繼去年底來台南參加耶誕演唱會，今年4月20、21將再度以個人身分來台，這次帶來出道10週年世界巡演「2024 Whee In 1ST WORLD TOUR: WHEE IN THE MOOD [BEYOND] IN TAIPEI」，一連在TICC 臺北國際會議中心熱唱兩天，6千多張門票早早售罄，MOO MOO相當期待輝人現場再展現「吞CD」演唱功力。
除了期待輝人的演出，值得一提的是，曾經和MAMAMOO合作〈mumumumuch〉、〈Happier Than Ever〉等歌曲的南韓知名音樂製作公司Aim Strings，近來跨界線上遊戲領域，為韓國遊戲大廠Nexon開發、台灣遊戲橘子代理的大作《波拉西亞戰記》量身打造原創OST，擅長流行弦樂編寫的Aim Strings團隊，本次以人聲及大編制管弦樂隊，製作出22首氣勢磅礡的配樂，創造Online Game經典OST的企圖心明顯。
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