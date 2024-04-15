MLB／「法官」Aaron Judge3分砲成空響！守護者8：7延長擊敗洋基
美國職棒大聯盟紐約洋基在今（15）日對上克里夫蘭守護者，兩隊上演大亂鬥，全場兩隊共擊出21支安打，其中包含5轟，終場守護者靠著Andres Gimenez的再見高飛犧牲打，在延長賽10局以8：7擊敗洋基，本場比賽洋基打線打出12安打，Anthony Volpe上演3安猛打賞，Juan Soto、Giancarlo Stanton、Jose Trevino都有雙安演出，但依舊無法贏下比賽。「法官」Aaron Judge本季第3轟出爐，可惜仍成空響。
記者吳政紘/綜合報導
洋基在3局上半，靠著「法官」Aaron Judge的三分砲取得領先，3局下半José Ramírez也回敬一支兩分砲，讓守護者追成2：3，4局上半Jose Trevino敲出陽春砲再將領先礦大為4：2，5局下半守護者靠著Gabriel Arias的陽春砲，以及Josh Naylor的適時安打，將比分扳平為4：4。
8局下半Estevan Florial開轟，助守護者將比分超前，但9局上半Anthony Volpe的二壘安打讓洋基再度將比分扳平為5：5，也讓守護者終結者Emmanuel Clase吞下本季第一次救援失敗，比賽也進入延長賽。
10局上半洋基攻佔1、2壘，Anthony Rizzo擊出右外野安打，打回2分打點，洋基取得7：5領先，但洋基終結者Caleb Ferguson在10局下半先讓守護者追平比數，1出局後守護者攻佔1、3壘，Andres Gimenez擊出再見高飛犧牲打，終場守護者就以8：7擊敗洋基。
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