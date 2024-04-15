見伊朗空襲以色列有感而發！馬英九要賴清德「保證別走台獨道路」

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馬英九說，這次與習近平先生會面，告訴習近平「雙方要珍視相互的價值與生活方式」、「兩岸如果陷入戰火，將是中華民族不可承受之重」、「兩岸的中國人有足夠的智慧和平處理爭端」，而習近平也強調兩岸雖然制度不同，但只要有共同的民族認同與政治基礎，就可以坐下來化解矛盾，累積互信。
馬英九也特別感謝習近平在10日當天，與大陸政協主席王滬寧等人親自出面接待，打破慣例與台灣的青年學子面對面互動，聆聽台灣學生表達想法並答覆，「我認為這是對台灣展現最高的誠意與善意」，並認為習近平與同學們溫煦、親切的互動，臨別時送給同學們的贈言「現在青春是用來奮鬥的，未來青春是用來回憶的」，讓他心中著實感動。
馬英九也建議賴清德一個多月後的宣誓就職，能夠遵循中華民國憲法，依據憲法的「一中」架構，確認兩岸不是兩個國家，並保證不走台獨道路，讓兩岸回到共同政治基礎「九二共識」，對等、尊嚴展開各項交流。
「世界戰火頻仍，兩岸更需要和平共興」，馬英九強調，兩岸安全也保障區域安全，相信這是美國和歐洲都樂於見到的。對於習近平遞出橄欖枝，馬英九表示，他衷心期盼，為了台灣民眾的福祉，賴清德能以民為念，務實回應，如此才是台灣安全之幸，兩岸人民之福。