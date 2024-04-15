啦啦隊女神應援大踩空！柳柳骨裂沒好「2度重摔」 驚險畫面瘋傳
台新台北戰神啦啦隊（Taishin Wonders）隊員柳柳先前在場上應援時發生踩空摔倒意外，導致右腳踝骨裂，當時身邊的人還以為她摔倒在地是表演橋段，後來發現柳柳遲遲沒有站起來，其他人才緊急關心她的狀況，事後柳柳也透露自己的傷勢與恢復情況。不料，柳柳近日又二度跌倒，讓粉絲們看了既心疼又擔心。
記者洪生儒／綜合報導
柳柳憑著甜美的外型，讓她擄獲不少死忠粉絲，在IG上也累積多達8萬的粉絲數，逐漸高漲的人氣讓越來越多人都很關注柳柳的表現。根據《三立新聞網》報導，柳柳在3月24日參與應援活動時，因想干擾對方戰隊罰球，不小心在觀眾席踩空，導致她的右腳踝骨裂，整個人倒地之後久久未起，一開始大家都還以為是表演環節，後來發現她沒辦法站起來，臉色也變得蒼白，其他人便趕緊上前關心她的情況。
報導中也指出，柳柳在接受治療之後，右腳踝打上石膏，需要一段時間好好休養療傷，但她在上週末為了完成在大巨蛋跳舞的願望，依然堅持纏著繃帶上陣，粉絲們看了也都替她感到開心，但也希望她別太勉強自己，不料，回歸應援的隔週，柳柳再度掛彩。
柳柳在14日參加T1職籃聯盟賽的應援活動時，竟然在觀眾席又摔倒了一次，跌倒的過程也被其他隊友拍下來，畫面中可以看到她跌倒之後在地上躺了好一陣子，本人尷尬之餘也忍不住笑出來，身體看起來沒什麼大礙，而隊友也一邊關心一邊笑虧柳柳「榮登TW跌倒王！」
柳柳則是轉發影片自嘲表示：「結果今天又大摔，看到後面，謝謝安妮老師幫我製作影片，上次摔＋今天摔。」
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