NBA附加賽17日開打！完整季後賽名單出爐　對戰組合、賽程懶人包

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📌西區最終排名：
- 1. 奧克拉荷馬雷霆
- 2. 丹佛金塊
- 3. 明尼蘇達灰狼
- 4. 洛杉磯快艇
- 5. 達拉斯獨行俠
- 6. 鳳凰城太陽
- 7. 紐奧良鵜鶘
- 8. 洛杉磯湖人
- 9. 沙加緬度國王
- 10. 金州勇士
📌東區最終排名：
- 1. 波士頓塞爾提克
- 2. 紐約尼克
- 3. 密爾瓦基公鹿
- 4. 克里夫蘭騎士
- 5. 奧蘭多魔術
- 6. 印第安納溜馬
- 7. 費城76人
- 8. 布魯克林籃網
- 9. 芝加哥公牛
- 10. 亞特蘭大老鷹
📌西區季後賽對戰組合：
🏀奧克拉荷馬雷霆VS第8種子
🏀洛杉磯快艇VS達拉斯獨行俠
🏀明尼蘇達灰狼VS鳳凰城太陽
🏀丹佛金塊VS第7種子
📌東區季後賽對戰組合：
🏀波士頓塞爾提克VS第8種子
🏀克里夫蘭騎士VS奧蘭多魔術
🏀密爾瓦基公鹿VS印第安納溜馬
🏀紐約尼克VS第7種子
📌附加賽對戰組合：
🏀沙加緬度國王VS金州勇士（敗者淘汰）
🏀紐奧良鵜鶘VS洛杉磯湖人（敗者進入敗部復活賽）
🏀芝加哥公牛VS亞特蘭大老鷹（敗者淘汰）
🏀費城76人VS邁阿密熱火（敗者進入敗部復活賽）
📌附加賽賽程整理：
紐奧良鵜鶘VS洛杉磯湖人：4月17日（三）早上7：30
沙加緬度國王VS金州勇士：4月17日（三）早上10：00
費城76人VS邁阿密熱火：4月18日（四）早上7：00
芝加哥公牛VS亞特蘭大老鷹：4月18日（四）早上9：30
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