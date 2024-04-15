NBA／西區排名出爐！湖人搶下老八、勇士第10　雷霆竟拿下西區第1

NBA附加賽17日開打！完整季後賽名單出爐　對戰組合、賽程懶人包

▲金州勇士球星Stephen Curry背水一戰！NBA完整季後賽名單出爐　附加賽組合、時間懶人包。（圖／NOWnews資料照）
▲金州勇士球星Stephen Curry背水一戰！NBA完整季後賽名單出爐　附加賽組合、時間懶人包。（圖／NOWnews資料照）

記者林之越/綜合報導

NBA所有例行賽在今（15）日凌晨結束，東、西區排名混戰都告一段落，季後賽完整排名、附加賽對戰組合也全部出爐。附加賽首戰將在17日上演，率先由杉磯湖人對陣紐奧良鵜鶘，還有金州勇士對陣沙加緬度國王的「一戰定生死」，而18日會是東區的2場附加賽，第2輪附加賽則在20日舉行。以下整理完整的東西區最終排名，以及附加賽對戰組合、賽程整理：

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📌西區最終排名：

  1. 1. 奧克拉荷馬雷霆
  2. 2. 丹佛金塊
  3. 3. 明尼蘇達灰狼
  4. 4. 洛杉磯快艇
  5. 5. 達拉斯獨行俠
  6. 6. 鳳凰城太陽
  7. 7. 紐奧良鵜鶘
  8. 8. 洛杉磯湖人
  9. 9. 沙加緬度國王
  10. 10. 金州勇士

📌東區最終排名：

  1. 1. 波士頓塞爾提克
  2. 2. 紐約尼克
  3. 3. 密爾瓦基公鹿
  4. 4. 克里夫蘭騎士
  5. 5. 奧蘭多魔術
  6. 6. 印第安納溜馬
  7. 7. 費城76人
  8. 8. 布魯克林籃網
  9. 9. 芝加哥公牛
  10. 10. 亞特蘭大老鷹

📌西區季後賽對戰組合：


🏀奧克拉荷馬雷霆VS第8種子

🏀洛杉磯快艇VS達拉斯獨行俠

🏀明尼蘇達灰狼VS鳳凰城太陽

🏀丹佛金塊VS第7種子


📌東區季後賽對戰組合


🏀波士頓塞爾提克VS第8種子

🏀克里夫蘭騎士VS奧蘭多魔術

🏀密爾瓦基公鹿VS印第安納溜馬

🏀紐約尼克VS第7種子



📌附加賽對戰組合

🏀沙加緬度國王VS金州勇士（敗者淘汰）

🏀紐奧良鵜鶘VS洛杉磯湖人（敗者進入敗部復活賽）

🏀芝加哥公牛VS亞特蘭大老鷹（敗者淘汰）

🏀費城76人VS邁阿密熱火（敗者進入敗部復活賽）


📌附加賽賽程整理：

紐奧良鵜鶘VS洛杉磯湖人：4月17日（三）早上7：30

沙加緬度國王VS金州勇士：4月17日（三）早上10：00

費城76人VS邁阿密熱火：4月18日（四）早上7：00

芝加哥公牛VS亞特蘭大老鷹：4月18日（四）早上9：30

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