全家花5千萬「佈局封口機」！化身最大24H連鎖手搖店 新茶買2送1
天氣愈來愈熱，又快到了人手一杯手搖的季節，看準台灣人夏天狂愛喝「涼欸」， 全家便利商店宣布變身全台規模最大、24小時不打烊的「連鎖手搖飲店」，斥資5千萬間在3500間門市佈局封口機，4月17日起正式推出手搖品牌「搖搖茶吧」，兩款「柳橙香柚綠、荔枝貴妃紅」外送限時買2送1。
記者黃韻文／綜合報導
每到夏季手搖店來客總是絡繹不絕，看好冰品、涼飲龐大的市場商機，全家便利商店積極搶攻搖茶飲市場，去年起斥資5千萬，陸續在全台3500間店舖導入封口機，滿足民眾在喝之前習慣「搖一搖」，並解決飲料外帶、外送溢出的痛點，也是目前四大超商中最先使用封口機的業者。
全家今（15）日再宣布，自4月17日正式推出全新手搖品牌「搖搖茶吧」，化身全台規模最大連鎖手搖飲店，24小時都能買到手搖飲料。首波推出「柳橙香柚綠、荔枝貴妃紅」2款新品，原價65元、限時嘗鮮價59元，4月17日至4月19日「會員」購買單杯49元，並在3大外送平台（FamiNow、Uber Eats、foodpanda）推出買2送1限時優惠。
7-11則看好本土巧克力市場商機突破百億元，再度宣布和美國巧克力HERSHEY’S好時獨家聯名，推出「HERSHEY’S好時經典可可」，使用100%純可可粉製作，喝來濃郁不甜膩，中杯熱飲65元、大杯冰飲75元，在夏天也適合喝冰的。4月17日至4月21日限時5天，線上APP推出任選2杯99元，每日限量3000組。