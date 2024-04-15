毫無架子！泰國總理賽塔與民眾慶潑水節 網友看影片大笑：好可愛
泰國潑水節今年從4月12日到16日為期5天，預計將吸引超過51萬名外國遊客，首都曼谷街頭擠滿狂歡的民眾。泰國總理賽塔（Settha Thawisin）近期與民眾在潑水節同歡的影片也在網上被瘋傳，因為身為億萬富翁和一國領導人的他，在潑水節活動中十分親民，不但接受民眾的灑水祝福，也不畏懼親近人群，並親切地跟民眾合照，讓看過影片的網友直呼：「好可愛」。
國際中心賴正琳／綜合報導
泰國總理賽塔從政前是地產大亨，多年經商累積大筆財富，根據泰國國家反腐敗委員會，賽塔與其夫人目前擁有的財產約為10.2億泰銖（約新台幣9億元），在總理大選前他便是貨真價實的億萬富翁和高學歷菁英，但當選後他更展現十足的親民風範，今年潑水節他除了推出延長節慶的政策，並力推不同城市的活動，他還親自「下海」去玩，影片曝光後引發網友瘋傳。
只見影片中他俏皮地拿著水槍從嘟嘟車上掃射眾人，接著走進人群的他也坦然接受民眾的「潑水祝福」，整張臉也被民眾抹上「泥灰岩」，該粉末摻水後原是在炎熱的夏天做為爽身粉用途居多，因此在潑水節會被用以相互塗抹，在每年一至四月都可以看到小販販售和民眾使用。賽塔即便整張臉被塗滿泥灰岩，又被民眾潑水，仍毫無架子地哈哈大笑，讓網友看完影片後紛紛留言：「看完影片後不禁大笑」、「太可愛了」、「最可愛的總理」和「世界上最親民的總理」。
來自為泰黨的泰國總理賽塔出生於1963年2月15日，是家中獨生子，綽號「Nid」，與5個泰籍華裔富豪家族有親戚關係，一路接受菁英教育長大，並在美國克萊蒙研究大學（Claremont Graduate University）獲得商業管理碩士學位。
他曾經是泰國前十大地產開發商之一尚思瑞（Sansiri Plc）的總裁和執行長，他在1994年時就加入剛成立的尚思瑞，一路爬升到高位，擁有多年的商業實戰經驗，雖然政治方面算是素人，但對於泰國當前的經濟難題，商管背景出身的他或許有較大的助益。