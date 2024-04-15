NBA／「詹皇」稱今年狀態更佳！附加賽不能鬆懈、鵜鶘將研究湖人
NBA洛杉磯湖人在今（15）日例行賽封關戰，以124：108擊敗紐奧良鵜鶘，確定拿下西區第8的位置，將在附加賽首場比賽碰頭鵜鶘，對於即將在18日展開的附加賽，湖人球星「詹皇」LeBron James則表示，「今天能順利獲勝真的十分艱難，對方給予我們很多的身體對抗，但我把今天比賽與附加賽對陣鵜鶘的比賽當成一次系列賽，他們還有時間去研究我們。」
記者張志宇／綜合報導
LeBron James在此戰繳出28分、17助攻、11籃板及5抄截大三元的成績，可見LeBron James已經逐漸開啟「季後詹」模式，對此LeBron James則透露，「本賽季球隊經歷了很多事情，但對我們來說已經是一個相當不錯的賽季，我現在的狀態比上賽季進入季後賽時的狀態還要好。」
湖人在今（15）日擊敗鵜鶘後，將在台灣時間18日再度與鵜鶘進行附加賽，LeBron James則直言，「我把這兩場比賽當成一個系列賽，因為我知道在今天我們獲勝後，他們還有時間回去看錄像，找出擊敗我們的方法，他們會在那天的比賽做足準備，我們不能鬆懈。」
值得一提，本場Anthony Davis在比賽中發生意外導致背部痙攣，根據湖人隨隊記者Jovan Buha表示，「Anthony Davis與教練團都非常樂觀看待，Anthony Davis能在附加賽對鵜鶘上陣。」
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