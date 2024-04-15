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快訊／《瘋神無雙》諧星山豬驚傳猝逝！感冒引發休克　享年38歲

▲山豬陳俊甫因感冒一直未痊癒，上周入院就醫，未料因休克今晨病逝。（圖／山豬陳俊甫FB）
▲山豬陳俊甫因感冒一直未痊癒，上周入院就醫，未料因休克今晨病逝。（圖／山豬陳俊甫FB）

記者江芷稜／綜合報導

演藝圈再傳悲劇！在綜藝節目《瘋神無雙》出道的諧星山豬（陳俊甫），因為感冒引起休克，送醫後驚傳猝逝，享年38歲，消息迅速在親友群組傳開，大家都很震驚難過不已。親屬事後向媒體發表聲明證實噩耗：「山豬陳俊甫已於4/15上午約11點離世。親友表示上週感冒未癒，經入院診斷肺炎，併發敗血性休克。」

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▲「蛋黃哥」山豬今下午錄影受傷。（圖／翻攝自山豬陳俊甫臉書，2016.06.14）
▲山豬擅長模仿，過去以模仿「蛋黃哥」一炮而紅。（圖／翻攝自山豬陳俊甫臉書，2016.06.14）
親屬表示，「山豬看待生死非常豁達，先前也因病疾發生，身後事已交待親友，身在演藝圈工作讓他能夠發揮自己所長，帶給人歡笑就是他賦予自己這項職業最大的意義，請觀眾朋友記得他帶來的歡樂，同時也希望媒體朋友能給家人多一些空間，讓家人能夠平靜圓滿」。

《瘋神無雙》主持人許效舜的經紀人表示，最後一次與山豬碰面是在2、3個月前，當時正在錄製《超級夜總會》，由於平常比較沒有聯絡，許效舜也是剛剛才知情他的死訊。至於心情如何？經紀人表示，「舜哥心情還好，但沒有多問，持續關注中」

▲山豬陳俊甫（右）與逸祥經常受邀上綜藝節目，關係非常要好。（圖／山豬FB）
▲山豬陳俊甫（右）與逸祥經常受邀上綜藝節目，關係非常要好。（圖／山豬FB）
山豬從2010年在《明星藝能學園》與《全民最大黨》節目中短暫演出，同年底加入承影傳播，成為綜藝節目《瘋神無雙》幕後工作人員；翌年兼任固定班底，同年再成為旗下藝人，並在該節目演出至今。節目上以模仿演出為主，節目上模仿楊宗緯、李聖傑、蕭敬騰、胡瓜、阿杜、蕭煌奇、張學友、賴世雄、電影《葉問》主角、隔壁老王等角色，令人印象深刻。

▲山豬陳俊甫過去曾模仿憂憂（左上起）、葉問、蛋黃哥、蔡英文等經典角色。（圖／山豬FB）
▲山豬陳俊甫過去曾模仿憂憂（左上起）、葉問、蛋黃哥、蔡英文等經典角色。（圖／山豬FB）
2014年夏天山豬在《瘋神無雙》多次模仿左左右右的角色「矬矬油油」，2015年初以此角色在《綜藝大熱門》演出；2015年8月底在《瘋神》節目上模仿蛋黃哥，慵懶神情與語調維妙維肖，同年在網路娛樂影音平台「酷瞧」的節目上模仿迪士尼電影《腦筋急轉彎》裡的角色「憂憂」，還有網路影片上模仿Twitch上的美國遊戲實況主angrypug的影片，均於網路上瘋傳，並在各大綜藝節目中演出，開始廣為大眾認識。

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