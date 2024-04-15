快訊／《瘋神無雙》諧星山豬驚傳猝逝！感冒引發休克　享年38歲

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《瘋神無雙》主持人許效舜的經紀人表示，最後一次與山豬碰面是在2、3個月前，當時正在錄製《超級夜總會》，由於平常比較沒有聯絡，許效舜也是剛剛才知情他的死訊。至於心情如何？經紀人表示，「舜哥心情還好，但沒有多問，持續關注中」。
山豬從2010年在《明星藝能學園》與《全民最大黨》節目中短暫演出，同年底加入承影傳播，成為綜藝節目《瘋神無雙》幕後工作人員；翌年兼任固定班底，同年再成為旗下藝人，並在該節目演出至今。節目上以模仿演出為主，節目上模仿楊宗緯、李聖傑、蕭敬騰、胡瓜、阿杜、蕭煌奇、張學友、賴世雄、電影《葉問》主角、隔壁老王等角色，令人印象深刻。
2014年夏天山豬在《瘋神無雙》多次模仿左左右右的角色「矬矬油油」，2015年初以此角色在《綜藝大熱門》演出；2015年8月底在《瘋神》節目上模仿蛋黃哥，慵懶神情與語調維妙維肖，同年在網路娛樂影音平台「酷瞧」的節目上模仿迪士尼電影《腦筋急轉彎》裡的角色「憂憂」，還有網路影片上模仿Twitch上的美國遊戲實況主angrypug的影片，均於網路上瘋傳，並在各大綜藝節目中演出，開始廣為大眾認識。
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