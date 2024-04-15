半馬變「伴」馬！北京馬拉松疑造假　非洲選手「護送」中選手奪冠

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不過在賽後，男子組賽事卻爭議不斷。當時已經進入了最後衝刺階段，「奪冠」的何杰與3名非洲跑手已拋開其他對手，不過何杰落後3名非洲選手，但在最後100公尺的時候，3名非洲選手明顯放棄衝刺，「放軟手腳」跑在何杰旁邊，其中一人甚至伸出手，一邊把何杰讓到更有利於衝刺的道路左側，一邊攔著其他兩名選手，疑似示意他們放慢步伐，「護送」何杰首先過終點的「讓賽」情況明顯。
最後何杰率先衝過終點線，另外3名非洲選手不快不慢的緊隨在後，但相較於何杰累的彎下腰來，3名非洲選手均神色輕鬆、滿面笑容地向何杰道賀，幾乎沒有喘氣，對失落冠軍似乎也沒有不快。
3位非洲選手分別為衣索比亞選手比基拉（Dejene Hailu Bikila）、肯亞選手凱特爾（Robert Keter）、肯亞選手馬納蓋特（Willy Mnangat）。
《新京報》報導指出，3名非洲選手整體水平不低，其中年僅20歲的比基拉，此前半馬的最好成績為1小時1分16秒，高於中國男子半馬全國紀錄（1小時1分58秒）。如果將其他因素排除在外，只比較個別項目的最好成績，這3位非洲選手都有戰勝何杰的可能。
有眼尖網友發現，四人皆穿著中國體育用品品牌「特步」（XTEP）的賽服，顯然都獲得了同個公司的贊助，是否有利害關係影響不得而知。另有網友表示，在看過衝刺部份的影片後，認為以4人的步伐來看，3名非洲選手在終點前是明顯放水，沒有全力衝刺，何杰不可能感受不到；還有人批評「半程馬拉松變『伴程』馬拉松」、簡直違背比賽的精神」
《新京報》報導稱，如若「被保送」真實存在，斷然不是「有則改之」那般簡單，違背競技體育精神的行為理應受到懲罰。