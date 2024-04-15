大谷翔平好衰！與翻譯水原一平通聯紀錄曝光　長達9700頁未提賭博

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大谷跟水原約到小房間一對一溝通，大谷還被水原要求上演「友情還債」，要大谷再幫他最後一次，要求大谷說謊，但大谷盛怒之下，無法接受，馬上聯絡經紀人Nez Balelo、律師、公關危機處理人員，而大谷聘用的公關危機處理人員為Matthew Hiltzik，他是多名好萊塢演員跟知名人物的御用律師及危機處理專家，從這一刻起，大谷的發言等，都有專人幫助，讓他可以安心發言。
但大谷選擇安靜，他在韓國系列賽結束後，跟妻子田中真美子馬上搭機回到美國，並且跟經紀人等相關人士討論，直到春訓最後階段，熱身賽結束前，他才真正開了記者會，把該說的話說清楚，並且指認，水原就是偷竊他金錢的人，到了這時候，大谷跟水原的關係已經完全切割。
水原回到美國後，馬上被FBI逮捕，並且要求他被拘提，主要是他不但涉嫌盜用大谷資金，還有欺騙銀行帳戶等，這可是重罪，要判刑約30年，並且他要想辦法償還大谷的損失，跟大谷也無法再見面。
大谷在開季時，曾一度遇到小低潮，連續40打席未開轟，是他生涯最晚開轟紀錄，而大谷在經過調查局協助後，自己心情豁然開朗，也恢復到目前能夠正常用英文跟隊友溝通的狀態，未來大谷可能能夠擺脫這些「狗屁倒灶」的鳥事，回到場上安心出賽。
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