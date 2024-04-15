NBA／西區排名出爐！湖人搶下老八、勇士第10　雷霆竟拿下西區第1

大谷翔平好衰！與翻譯水原一平通聯紀錄曝光　長達9700頁未提賭博

▲大谷翔平慘遭慘遭水原一平偷竊資金高達5億，兩人通聯紀錄曝光，大谷始終未提賭博。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平慘遭慘遭水原一平偷竊資金高達5億，兩人通聯紀錄曝光，大谷始終未提賭博。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

美國媒體《紐約時報》持續報導洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平遭到前翻譯水原一平偷竊資金案件，結果新的事證指出，大谷翔平在被發現自己資金被偷的前一刻，還被水原一平拉去要「串供」，大谷當下十分火大，馬上聯絡經紀人，並跟水原一平談判，水原妻子也遭到連累，大谷也提供給檢方兩人過去通聯紀錄，長達9700頁，事實證明，大谷從未跟他提到「賭博」兩字，全都是水原一平說謊，並且透過更改帳戶資料，「內神通外鬼」，把大谷資金都轉移，幫他償還1600萬美元（約5億台幣）的賭債。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據美國《紐約時報》的報導指出，當涉賭案爆發後的隔天，也就是道奇隊贏下3月20日對上聖地牙哥教士的開幕戰後，水原一平賽後曾向球隊坦白，聲稱自己是一名賭博成癮者，當下大谷並不知道發生何事，之後才透過翻譯了解事情不妙。

大谷跟水原約到小房間一對一溝通，大谷還被水原要求上演「友情還債」，要大谷再幫他最後一次，要求大谷說謊，但大谷盛怒之下，無法接受，馬上聯絡經紀人Nez Balelo、律師、公關危機處理人員，而大谷聘用的公關危機處理人員為Matthew Hiltzik，他是多名好萊塢演員跟知名人物的御用律師及危機處理專家，從這一刻起，大谷的發言等，都有專人幫助，讓他可以安心發言。

▲水原一平真的因竊取大谷翔平銀行帳戶而遭到起訴，自從水原一平被開除後，大谷也漸漸跨出舒適圈。（圖／美聯社／達志影像）
▲水原一平真的因竊取大谷翔平銀行帳戶而遭到起訴，自從水原一平被開除後，大谷也漸漸跨出舒適圈。（圖／美聯社／達志影像）
但大谷選擇安靜，他在韓國系列賽結束後，跟妻子田中真美子馬上搭機回到美國，並且跟經紀人等相關人士討論，直到春訓最後階段，熱身賽結束前，他才真正開了記者會，把該說的話說清楚，並且指認，水原就是偷竊他金錢的人，到了這時候，大谷跟水原的關係已經完全切割。

水原回到美國後，馬上被FBI逮捕，並且要求他被拘提，主要是他不但涉嫌盜用大谷資金，還有欺騙銀行帳戶等，這可是重罪，要判刑約30年，並且他要想辦法償還大谷的損失，跟大谷也無法再見面。

大谷在開季時，曾一度遇到小低潮，連續40打席未開轟，是他生涯最晚開轟紀錄，而大谷在經過調查局協助後，自己心情豁然開朗，也恢復到目前能夠正常用英文跟隊友溝通的狀態，未來大谷可能能夠擺脫這些「狗屁倒灶」的鳥事，回到場上安心出賽。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

MLB／達比修有封鎖大谷翔平！Profar關鍵清壘安打　教士6：3道奇

大谷翔平慘遭「大學長」達比修有封鎖！兩人3度對決　他仍佔上風

水原一平最後的掙扎曝光！懇求大谷翔平演出「友情還債」故事遭拒

甩開水原風波！大谷翔平美日合計千安達陣　締造123年來最狂紀錄

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞