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沈建宏形象翻車！遭女友控訴「慣性劈腿找奶妹」：道德淪喪的渣男

▲沈建宏賣雞腿上進形象翻車，被女友控訴慣性劈腿，痛批他是「道德淪喪的渣男」。（圖／沈建宏臉書）
▲沈建宏賣雞腿上進形象翻車，被女友控訴慣性劈腿，痛批他是「道德淪喪的渣男」。（圖／沈建宏臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

沈建宏和網紅女友Bella日前在市場一起賣雞腿，小倆口認真生活的態度，獲得不少外界正面評價。沒想到才過3個月，今（15）日Bella發長文踢爆沈建宏，在一起的期間不斷偷吃、劈腿、約砲，Bella實在痛苦到忍無可忍，決定揭發他的惡行，「我原諒一堆很值得分手的行為，換來的只是再次的傷害，最後我就想告訴你，我的真心不是這樣給你這種人踐踏的」，痛批沈建宏是「道德淪喪的渣男」

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▲沈建宏在市場擺攤被大幅報導，他發文訴說心路歷程。（圖／沈建宏臉書）
▲沈建宏日前在市場擺攤被大幅報導，塑造上進形象。（圖／沈建宏臉書）
Bella在臉書寫下千字長文，透露16歲就對他一見鍾情，直到24歲兩人才搭上線，而且男方瞞著她有女友的情況下交往，之後沈建宏坦承有女友但決定要分手了，沒想到背地裡還是偷偷與前女友聯繫。此外，交往期間他還帶Bella去一個他想追的網美開的居酒屋，「然後po文tag那網美，我才去看那網美IG，沒想到我男友在那女生貼文留下一堆汁男留言，我真的氣到發抖，我就直接跟他講說我都知道了。」

▲Bella多年來不斷原諒沈建宏，換來的是一次次的傷害。（圖／Bella臉書）
▲Bella（左）多年來不斷原諒沈建宏，換來的是一次次的傷害。（圖／Bella臉書）
自此，Bella沒有安全感常看沈建宏手機，居然看到一堆援交的訊息，時間是和上個女友交往時，Bella問他得到的回應是，「另一半不在身邊的時候，但又想要解決的話只能找人打炮啊，沒有感情花錢的就不算劈腿」，當下Bella以雙方想法不同提出分手，沈建宏承諾不會再犯，Bella心軟又繼續交往。

當時聖誕節將至，兩人到韓國遊樂園遊玩，過程中沈建宏不斷用手機，Bella詢問之下他才坦承，「他答應一個根本沒見過的奶妹女網友要赴約，在聖誕節當天有趴踢，還只限他一個人去不可以帶人，他只回我，他只是答應人家會去又沒真的要去」，Bella自己心裡有數，沈建宏是因為被抓包才去不成的。

▲沈建宏對感情不忠，Bella一次全揭發出來。（圖／沈建宏臉書）
▲沈建宏對感情不忠，Bella一次全揭發出來。（圖／沈建宏臉書）
此外，Bella指控沈建宏在居酒屋認識上圍豐滿的女生Sasa，兩人當著Bella面有越矩的行為，Bella只好裝沒看見，最後忍不住還是跟沈建宏大吵。之後，居酒屋缺人，沈建宏去應徵上了2個月的班，離職後幾天，沈建宏要去看羅志祥演唱會，但Bella已排跟姐妹出遊，沒女友陪伴他心情不好，「結果他看完演唱會就去找Sa喝整晚的酒，然後還單獨兩個人去好樂迪唱歌，直接去S婊家發生關係了，回來嘴巴還直接長皰疹，還有胸口脖子都是草莓印，我打了整晚電話都不接。」

▲沈建宏現在兼職在市場賣雞腿。（圖／沈建宏臉書）
▲Bella終於忍無可忍沈建宏的行為，決定分手。（圖／沈建宏臉書）
沈建宏種種的荒唐事跡讓Bella實在無法接受，他還一度不願放Bella離開，「他跟他家人談要跟我結婚，講的很認真。我一直在跟自己拉扯，看他好像很誠懇覺得應該原諒他，但每次吵架了，他的表現就好無賴扯東扯西。」、「其實這一大段時間真的很想被救贖，那難得一次的快樂都讓我誤以為，好像可以就這樣幸福下去，可是沒想到這個傷口，是一輩子的。」

最後Bella看見沈建宏不知悔改，不斷想近女色、不斷的欺騙，決定站出來揭發他的真面目，痛批他是「偷吃、慣性說謊、狂刪訊息，表面很乖很聽話，背地裡是個道德淪喪的渣男！」

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