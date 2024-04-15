沈建宏形象翻車！遭女友控訴「慣性劈腿找奶妹」：道德淪喪的渣男

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自此，Bella沒有安全感常看沈建宏手機，居然看到一堆援交的訊息，時間是和上個女友交往時，Bella問他得到的回應是，「另一半不在身邊的時候，但又想要解決的話只能找人打炮啊，沒有感情花錢的就不算劈腿」，當下Bella以雙方想法不同提出分手，沈建宏承諾不會再犯，Bella心軟又繼續交往。
當時聖誕節將至，兩人到韓國遊樂園遊玩，過程中沈建宏不斷用手機，Bella詢問之下他才坦承，「他答應一個根本沒見過的奶妹女網友要赴約，在聖誕節當天有趴踢，還只限他一個人去不可以帶人，他只回我，他只是答應人家會去又沒真的要去」，Bella自己心裡有數，沈建宏是因為被抓包才去不成的。
此外，Bella指控沈建宏在居酒屋認識上圍豐滿的女生Sasa，兩人當著Bella面有越矩的行為，Bella只好裝沒看見，最後忍不住還是跟沈建宏大吵。之後，居酒屋缺人，沈建宏去應徵上了2個月的班，離職後幾天，沈建宏要去看羅志祥演唱會，但Bella已排跟姐妹出遊，沒女友陪伴他心情不好，「結果他看完演唱會就去找Sa喝整晚的酒，然後還單獨兩個人去好樂迪唱歌，直接去S婊家發生關係了，回來嘴巴還直接長皰疹，還有胸口脖子都是草莓印，我打了整晚電話都不接。」
沈建宏種種的荒唐事跡讓Bella實在無法接受，他還一度不願放Bella離開，「他跟他家人談要跟我結婚，講的很認真。我一直在跟自己拉扯，看他好像很誠懇覺得應該原諒他，但每次吵架了，他的表現就好無賴扯東扯西。」、「其實這一大段時間真的很想被救贖，那難得一次的快樂都讓我誤以為，好像可以就這樣幸福下去，可是沒想到這個傷口，是一輩子的。」
最後Bella看見沈建宏不知悔改，不斷想近女色、不斷的欺騙，決定站出來揭發他的真面目，痛批他是「偷吃、慣性說謊、狂刪訊息，表面很乖很聽話，背地裡是個道德淪喪的渣男！」
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