陳亭妃喊「不推代理人選主委」　郭國文嗆：指桑罵槐只會造成傷害

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對此被傳出有意參選主委的郭國文發文回應，強調黨部主委是黨的代理人，不是誰的代理人，民進黨向來以派系文化生存，這是免不了的事，如果派系之間可以良性競爭，那民進黨就可以成長壯大。但如果派系只剩下惡鬥，且不斷用指桑罵槐的方式，硬貼黨內同仁標籤，就只會造成黨內傷害，認為這樣的手法成就不了大局。
郭國文說，不只是黨部主委，任何黨公職都不該是任何人的代理人，即便有派系的包袱，依舊可以有公平的表現。並提及自己曾在2004年擔任台南黨部主委，當時的公正性可受公評，也可受檢驗。還記得當初由於沒有參選公職，大家甚至不知道他的背景是什麼派系。
郭國文說，自己從1988年投入學運至今，超過36年的政治資歷，其中更在2008年，民進黨跌入谷底時擔任黨部主委；2019年，民進黨再次陷入苦戰時，投入台南立委補選，為黨鞏固關鍵席次，擋下韓流入侵台南。深知接下來的路，對民進黨而言，絕對不會輕鬆。
最後郭國文說，台南市黨部主委這個位置，不只是要鞏固賴清德主席的本命區，更是要確保目前朝小野大的局面中，民進黨能夠守住民主聖地的關鍵一員，所承擔的責任與使命絕對不是「代理人」這種小格局，「如果只是想當代理人，那就不應該參選黨部主委，做小這個職位！」