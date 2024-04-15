行政院長視察國道1號楊梅至頭份段拓寬工程 預計121年8月完工
為了改善塞車瓶頸路段，國道1號楊梅至頭份段將拓寬，預計115年動工，121年8月底完工，高公局表示，完工後將可移轉3成以上中長程交通量。行政院陳建仁院長今(15)日視察「國道1號楊梅至頭份段拓寬工程」，宣示行政院支持與推動之決心，指示相關單位積極趕辦後續相關作業，以符合民眾對政府施政之期盼。
記者陳郁柔／台北報導
國道1號楊梅至頭份段拓寬工程可行性評估，經行政院於109年5月6日核定後，由高公局辦理綜合規劃及環評作業，其環評作業業經前環保署於112年3月15日審核通過，建設計畫已於112年12月29日奉行政院核定，核定計畫總經費約1314.15億元，工程預計115年初開工，121年8月底完工，預期完工通車後可有效改善國1楊梅至頭份路段交通經常壅塞情形，中長程車流改走拓寬路段，完工後預計能轉移中長程30%以上的交通量，提升國道整體路網效率，並配合新竹地區發展需求，擴大五楊高架道路服務績效，強化國道城際運輸功能。
高公局說明，本計畫範圍北起五楊拓寬工程終點（楊梅休息站北側），往南至頭份交流道，全長約36公里。新竹系統以北採2~3車道拓寬，新竹系統以南則採單車道進行拓寬，並考量高架及平面間車流轉換需求，規劃於竹北交流道北側設置轉接道，除可提升整體運輸效能外，並可完善緊急救災動線，兼顧效率與安全。此外，將於高架段設置匝道連接新竹系統交流道，銜接國3往茄苳方向（南出及北入），串聯完整路網。