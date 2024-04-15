統神老婆不離不棄！003曝9年婚姻秘訣：靠統神當「寵物男子」撒嬌
知名遊戲實況主統神日前因失言陷入代言全丟的狀況。日前他更透露老婆「003」曾因此事吵過要離婚，但依舊不離不棄。兩人至今已結婚9年，003也從曾經的網路正妹變成圓潤的人妻，003曾於節目中大讚統神私下「反差萌」指數滿點，是寵物型男子，還很會撩妻，讓網友意外，「原來是這樣娶到老婆的！」
記者莊蕙如／台北報導
統神2015年和經紀人「003」Alison結婚，陸續生下3位「神之子」晨晨、小衡、澤澤。統神曾表示，他為了養小孩，夫妻倆沒什麼物慾，平時都穿T恤、海灘褲配拖鞋，1個月治裝費不超過500元。
統神日前透露，他們全家出門也都靠騎機車代步，私下也不會為老婆製造浪漫，求婚時沒下跪，蜜月旅行居然只是去竹圍漁港看風景。
統神初遇003時，003只有52公斤，年輕漂亮的照片被網友起底，還紛紛直呼，「好像舒淇！」、「當年怎麼會想嫁統神？」、「003瘦的時候真的還蠻正的」等等。
統神的老婆003曾在上節目時為大家解惑，她表示統神工作時003的身分不是老婆，而是「設備組」，所以常常會有「老闆罵員工」的狀況出現。但003也說，統神私下是「反差萌」指數滿點的寵物型男子，不但很會逗003開心，也很會撩妻，這也是她當年嫁給統神的原因之一。