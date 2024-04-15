層級太低！處理兒少性剝削部會挨批鬆散　藍委批數位部報告最爛

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民進黨立委林淑芬質詢時指出，據統計，性犯罪受害人以12到18歲為大宗，且性勒索已經是不分性別的新型態，偷拍論壇堪稱「性犯罪產業網站」，充斥非法、非自願私密影像，使用者把自己病態需求、建立在犯罪基礎上，侵犯他人隱私、造成痛苦，並通過金援這樣喪心病狂的產業，讓更多受害人與兒少受害，甚至還有點菜、出任務機制。
然而，林淑芬提到，對於藝人黃子佼一案，黃子佼透過該偷拍論壇取的未成年者的性影像，又具有大聲量、財富資源，卻還得到緩起訴處分，社會難以接受，因為黃很可能也是提供金援的共犯之一，甚至可能是教唆指使性犯罪的一員，台北地檢署的處理態度更讓人聽不下去。
國民黨立委王育敏針對數位部相關管理措施時則強調，而兒少性剝削相關案件處理不是只有衛福部一個部會的事情，是跨部會要協力合作，詢問數位部隊於境外網站的處理、VPN的管理等，數位部卻語焉不詳，她也直問，「你們今天要來報告，沒想過這個問題嗎？」
國民黨立委洪孟楷則點名數位部怒批，今日數位部提交的書面報告堪稱「今日最爛報告」，內文充斥目的事業主管機關，換言之，認為相關數位兒少性犯罪事件都是衛福部的事情，「衛福部沒講話，你們就做都不做嗎？數位犯罪是這樣嗎？」
洪申翰質詢時進一步提到，他與數位檢察官討論後得知，這類犯罪結構若能比照詐騙、通過管制帳戶等方式處理，可能會有用，這些犯罪團體最大的弱點可能就在金流，詢問相關單位對於金流、帳戶管控管制是否有管理作為？
然而，今日數位部由資源司副司長曾文方出席、法務部則由檢察司副司長簡美慧出席，金管會等並未列入專題報告名單，因此僅派出專委層級，但洪申翰怒批，今日除衛福部以外，一個司長都沒有到，層級實在太低，如果其他部會都用這態度，很難想像這樣受到重大關注的事件可以得到處理。
洪申翰詢問，這類案件需要跨部會處理，但衛福部作為主管機關，應該掌握其他部會是否有能力協助，過去是否有跨部會進行統籌盤點？薛瑞元則表示，以前有開過，但洪申翰強調，之前開過還不夠，大家近期關注這樣的事件，衛福部作為主責機關，應該擔起責任，並要求衛福部召開跨部會會議。
此外，針對金流方面，洪申翰表示，相關管理需要金管會協助，但今日僅有專委層級與會，林淑芬更兩度痛批「連書面報告都沒有」，洪申翰則表示，當大家知道性犯罪網站關鍵痛點在金流、虛擬貨幣帳戶時，金管會卻只會配合檢調調查、沒有其他行政作為，著實令人憂心。