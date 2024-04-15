沈建宏擺攤賣雞、售千萬宅拚結婚！遭爆劈腿慣犯　上進形象大崩壞

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而沈建宏與陳奕的「AK」組合在2013年解散後，他則轉往戲劇圈發展，在中國出演不少戲劇作品，像是《蘭陵王妃》、《宸汐緣》等等，不過他在2019年當兵之後，逐漸淡出演藝圈，在2022年還踏入醫美領域，成了整形診所的執行長，直到同年拍攝《決勝的揮拍》才又回到螢光幕前，可惜人氣大不如前，只能靠接零星的通告維生。
後來沈建宏為了要維持生計，在2023年決定放下藝人光環，轉行到菜市場擺攤賣雞肉，甚至還被路人目擊他毫無偶像包袱的在屠宰雞肉。不過，沈建宏因爲每個月都還得繳7萬的房貸，壓力讓他不堪負荷，決定賣掉新北市2000萬的房子，目前就在老家跟現任女友家兩邊跑，計畫等婚後再買新房。
不料，沈建宏在2023年時因經紀人想簽下前女友安于晴，他為了現任女友積極避嫌跟經紀人鬧翻，與合作了20年的經紀人解約，當時他也坦言，「就算是面對父母，也不可能一輩子聽話，沒有所謂的對與錯！」覺得對於經紀人來說，他只是一個員工，也自認簽約到30歲，已經是很忠誠的員工。
如今沈建宏卻被現任女友爆料其實是劈腿慣犯，「表面很乖很聽話，背地裡是個道德淪喪的渣男。」現任女友Bella透露，沈建宏常對一些網紅噓寒問暖，先前兩人到韓國旅遊，沈建宏還私下約奶妹女網友赴約，同樣的事不斷發生，讓Bella相當心碎，「真心覺得非常內耗自己，想到我就覺得自己很可悲」、「他一直踩我的底線，沒責任感沒目標又軟爛，跟我說他只喜歡在家躺就想廢，別人叫他做什麼他才會做超級被動式的人生。」
後來Bella提出分居，又抓包沈建宏跟奶妹出去玩到天亮，氣到直呼，「最後我就想告訴你，我的真心不是這樣給你這種人踐踏的，忍無可忍無需再忍了，今天你要理直氣壯，我也沒要客氣了。」
沈建宏小檔案
英文名：Kris Shen
綽號：Kris.K
生日：1992年11月9日
年紀：31歲
身高：174公分
體重：約68公斤
學歷：景文科技大學資訊管理系
代表作：《原味的夏天》、《半成年》、《WOW》、《泡沫之夏》、《廉政英雄》等電視劇
男團組合：元氣G-Boys、AK
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