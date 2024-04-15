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沈建宏擺攤賣雞、售千萬宅拚結婚！遭爆劈腿慣犯　上進形象大崩壞

▲沈建宏在演藝圈累積不少作品，沒想到他在2023年決定放下藝人光環轉行擺攤賣雞肉，先前稱要脫手千萬房產拚一棟婚房，近日卻遭女友爆料劈腿慣犯，暖男、上進形象崩壞。（圖／沈建宏臉書）
▲沈建宏在演藝圈累積不少作品，沒想到他在2023年決定放下藝人光環轉行擺攤賣雞肉，先前稱要脫手千萬房產拚一棟婚房，近日卻遭女友爆料劈腿慣犯，暖男、上進形象崩壞。（圖／沈建宏臉書）

記者洪生儒／綜合報導

藝人沈建宏在2003年出演電視劇《原味夏天》，飾演角色夏恩並演唱該劇的主題曲〈原味的夏天〉，獲得不少關注與討論，他也在這一年正式進入娛樂圈，後來也曾組男團「元氣G-Boys」、「AK」發行專輯，也出演過《泡沫之夏》、《廉政英雄》等劇，當年擄獲不少少女的心。近年沈建宏則是在中國出演戲劇，積極發展演藝事業，不料他在2023年傳出與經紀人阿Ben決裂，並在10月放下明星光環，開始出現在市場擺攤賣雞肉，甚至賣掉千萬房產與家人平分，打算結婚成家，如今又被女友爆料劈腿，引起高度關注與討論。

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▲沈建宏與陳奕的「AK」組合在2013年解散後，他則轉往戲劇圈發展，在中國出演不少戲劇作品，像是《蘭陵王妃》、《宸汐緣》等。（圖／沈建宏臉書）
▲沈建宏與陳奕的「AK」組合在2013年解散後，他則轉往戲劇圈發展，在中國出演不少戲劇作品，像是《蘭陵王妃》、《宸汐緣》等。（圖／沈建宏臉書）
沈建宏在2005年時先是跟李岳、肯尼斯組成男團「元氣G-Boys」，並於發行專輯《元氣》，在2007年單飛發行首張個人專輯《半成年》，獲得中國流行音樂總評榜傳媒推薦新人獎，以及七彩金曲排行榜港台地區最佳新人獎，人氣可以說是扶搖直上。後來在2009年，沈建宏又與藝人陳奕組成團體「AK」，還發行了專輯《WOW》，榮獲My Astro至尊流行榜至尊組合獎和香港新城國語力頒獎禮最佳跳唱組合獎。

而沈建宏與陳奕的「AK」組合在2013年解散後，他則轉往戲劇圈發展，在中國出演不少戲劇作品，像是《蘭陵王妃》、《宸汐緣》等等，不過他在2019年當兵之後，逐漸淡出演藝圈，在2022年還踏入醫美領域，成了整形診所的執行長，直到同年拍攝《決勝的揮拍》才又回到螢光幕前，可惜人氣大不如前，只能靠接零星的通告維生。

▲沈建宏為了要維持生計，在2023年決定放下藝人光環，轉行到菜市場擺攤賣雞肉。（圖／沈建宏臉書）
▲沈建宏為了要維持生計，在2023年決定放下藝人光環，轉行到菜市場擺攤賣雞肉。（圖／沈建宏臉書）
後來沈建宏為了要維持生計，在2023年決定放下藝人光環，轉行到菜市場擺攤賣雞肉，甚至還被路人目擊他毫無偶像包袱的在屠宰雞肉。不過，沈建宏因爲每個月都還得繳7萬的房貸，壓力讓他不堪負荷，決定賣掉新北市2000萬的房子，目前就在老家跟現任女友家兩邊跑，計畫等婚後再買新房。

不料，沈建宏在2023年時因經紀人想簽下前女友安于晴，他為了現任女友積極避嫌跟經紀人鬧翻，與合作了20年的經紀人解約，當時他也坦言，「就算是面對父母，也不可能一輩子聽話，沒有所謂的對與錯！」覺得對於經紀人來說，他只是一個員工，也自認簽約到30歲，已經是很忠誠的員工。

▲沈建宏因爲每個月都還得繳7萬的房貸，壓力讓他不堪負荷，決定賣掉新北市2000萬的房子，計畫等婚後再買新房。（圖／沈建宏臉書）
▲沈建宏因爲每個月都還得繳7萬的房貸，壓力讓他不堪負荷，決定賣掉新北市2000萬的房子，計畫等婚後再買新房。（圖／沈建宏臉書）
如今沈建宏卻被現任女友爆料其實是劈腿慣犯，「表面很乖很聽話，背地裡是個道德淪喪的渣男。」現任女友Bella透露，沈建宏常對一些網紅噓寒問暖，先前兩人到韓國旅遊，沈建宏還私下約奶妹女網友赴約，同樣的事不斷發生，讓Bella相當心碎，「真心覺得非常內耗自己，想到我就覺得自己很可悲」、「他一直踩我的底線，沒責任感沒目標又軟爛，跟我說他只喜歡在家躺就想廢，別人叫他做什麼他才會做超級被動式的人生。」

後來Bella提出分居，又抓包沈建宏跟奶妹出去玩到天亮，氣到直呼，「最後我就想告訴你，我的真心不是這樣給你這種人踐踏的，忍無可忍無需再忍了，今天你要理直氣壯，我也沒要客氣了。」

沈建宏小檔案

英文名：Kris Shen
綽號：Kris.K
生日：1992年11月9日
年紀：31歲
身高：174公分
體重：約68公斤
學歷：景文科技大學資訊管理系
代表作：《原味的夏天》、《半成年》、《WOW》、《泡沫之夏》、《廉政英雄》等電視劇
男團組合：元氣G-Boys、AK

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