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罕見議員兄弟檔！28歲吳建德當選謝盧秀燕相挺　一人創下2個第一

▲28歲的原住民平地市議員當選人吳建德（左），哥哥是現任市議員吳呈賢。（圖／記者顏幸如攝，2024.04.15）
▲28歲的原住民平地市議員當選人吳建德（左），哥哥是現任市議員吳呈賢。（圖／記者顏幸如攝，2024.04.15）

記者顏幸如／台中報導

前天全國舉行6場縣市議員、鄉鎮市長補選，28歲的台中市原住民平地市議員當選人吳建德，即將成為台中市最年輕市議員。今早他在哥哥、現任市議員吳呈賢陪同下，到議會感謝市長盧秀燕、議長張清照的支持。相差12歲的兄弟倆，也是台中市議會有史以來，第一對同屆問政的兄弟檔議員。

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台灣的政治家族很普遍，但多半以傳承、繼業為主，自家人鮮少在同屆的民意機關出現。一年多前的台中市議員選舉，曾任大雅鄉長的前市議員吳顯森，推出長子吳呈賢繼承衣缽，參選第5選區（神岡區、大雅區、潭子區）市議員；平地原住民議員部分，則由養子吳建德出馬挑戰尋求連任的黃仁。開票結果吳呈賢順利當選，吳建德則以227票的些微差距飲恨。

隨著黃仁當選原住民立委，唯一的一席市議員必須補選，捲土重來的吳建德被外界看好，競選期間從馬英九、韓國瑜、盧秀燕到謝龍介等國民黨大咖都為他拍推薦影片，13日果然以1060票勝過第二名吳軍的714票。

目前正值台中市議會定期會開議時間，吳呈賢今（15）日帶著弟弟到市議會，感謝盧秀燕等人的幫忙。已協助爸爸、哥哥服務鄉親8年的吳建德表示，正式就職的時間還要等議會通知，應該趕得上這次的會期，未來將加入國民黨「青年問政」組合，服務處則和哥哥設在一起。

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