山豬感冒猝逝！生前爆9症狀、睡覺斷氣19次　紅斑性狼瘡纏他13年

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山豬在去年底在臉書貼文表示「這幾天來檢查睡眠呼吸中止症的測試，一直以來都有人說我打呼太大聲，我想說這很正常，有誰睡覺不打呼，結果測出來嚇一大跳，我在睡覺斷氣了19次，睡眠技師也看數據幫我上了課，原來打呼可能是因為呼吸道坍陷，所以比較狹窄擠壓出來的聲音，而且打呼的時候我的血液氧氣不足，身體缺氧就會很疲累，難怪起床都還是很累！」
山豬坦言「我解鎖了好多不該有的成就了，包括心肌梗塞、高血壓、心悸、胃食道逆流、晚上尿尿、肥胖、記憶力差、白天精神不濟、注意力不集中，看起來是應該要好好面對這個呼吸中止症了，回診時睡眠技師說其實還是有機會可以好好睡覺的，真的是不能忽視的睡眠問題，好在我還有機會處理」。
紅斑性狼瘡纏山豬13年！人生「隨時做好準備離開」
而在2011年時，山豬就被醫生診斷出有「紅斑性狼瘡」，這是一種慢性自體免疫疾病，此種病人的血液中含有過量的特殊抗體，因而導致免疫系統異常，由於患有該疾病的人，鼻樑和臉頰會出現紅斑，像似狼的雙頰，因而得名。
然而山豬在得知此事之後，曾經也分享自己的人生觀，表示自己「隨時做好準備離開」，過去他在治療期間罹患流感，自己擅自停藥，結果造成全身抽搐，昏迷的狀況，緊急送醫檢查才發現流感病毒入侵腦部，後續還出現像是穿鞋不知穿哪一腳、反應比別人慢等等，讓他嚇到不敢再自己停藥。
疫情期間，當時不少人都瘋打疫苗，許多人因為染上新冠肺炎併發重症離世，山豬當時接受媒體訪問就提到「因為我本身就是重症感染風險族群，每個人都很害怕被感染，我出門也都不敢把口罩脫下來，但如果真的中了，該離開我就離開」。對於「紅斑性狼瘡無法治癒」，山豬也坦言「我自己都準備好了」。