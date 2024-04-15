信義區吉祥道百貨吃「4公分厚切豬排」！豚門試營運就見排隊人潮
近期信義區開出名為「吉祥道」的文青小百貨，吸引眾多年輕人朝聖，其中台灣厚切豬排丼全新品牌「豚門」也進駐，兒童清明連假即悄悄試營運，驚見排隊人潮搶先開吃「4公分厚切豬排」。正式開幕後更是饕客未減，嗜肉控必吃肉味鮮明的噶瑪蘭黑豚、推薦女生可嚐試究好豬白豚風味，主廚親揭稍微放冷也不軟爛的「酥脆麵衣」關鍵。
記者蕭涵云/台北報導
位於台北信義區基隆路一段與永吉路交叉口的「吉祥道」，純白色的建築造型相當吸睛，還集結了名氣響亮的萬秀洗衣店、Coffee Law咖啡廳進駐，被暱稱是專賣食衣住趣等幸福的文青小百貨。事實上，由達永建設打造的「吉祥道」，是寓意「聚吉」的新型態文創商圈，邀集了30多種品牌、10間門店，結合樣品屋與接待中心空間，讓民眾逛街兼看房賞屋，果然成功吸引人氣！
其中，台灣厚切豬排丼全新品牌「豚門」早在兒童清明連假即悄悄試營運，尚未有太多宣傳便已驚見排隊人潮，不少人都是為了搶先開吃「4公分厚切豬排」而來。「豚門」在見方托盤中的豬排丼定食，可是一點也不馬虎，嚴選了台灣優質宜蘭噶瑪蘭黑豚、精品豬肉究好豬，搭配宜蘭夢田日本原生種越光米、富微量元素的陽光富硒蛋與獨門丼飯醬汁而打造。
現點現炸的豬排已先簡單調味，點餐後均勻沾上麵粉、充分浸泡蛋液後，再裹上新鮮麵包粉，只見主廚先將大量麵包粉覆蓋豬排後，疊上雙手及全身力量使勁地按壓，還仔細地連側邊也塑形，「壓緊後的麵包粉才能紮實附著在豬排上」，再入鍋低溫油炸至金黃酥香，完整包覆豬肉、一刀切下還能聽到酥脆的聲音，稍微放冷口感也不軟爛。
較有嚼勁與肉味鮮明的噶瑪蘭黑豚，建議嗜肉控或男性較為適合享用；而女生則推薦可嚐試較好咀嚼的究好豬白豚。豚門供應3種套餐選擇，「並盛」150公克肉量＋150公克越光米飯、「大盛」220公克肉量＋180公克越光米飯，皆有噶瑪蘭黑豚或究好豬白豚兩款肉質可選，最搶眼的「4公分厚切豬排」則是「特盛」，開吃350公克究好豬＋200公克越光米飯。
僅快閃270天的「豚門」，以日式L型板前空間為主，可欣賞到主廚料理豬排的手法與過程，座位設置7席高腳椅、搭配另側一張4人座桌位，一次僅提供11席用餐。「豚門」主理人表示，雖有計劃想開出正式店面，但透露其實店內人事及原料的成本都不低，目前先以吉祥道快閃店形式試試水溫，再好好從長計議。
另外，肉肉控還可嚐鮮從板橋餐車發跡、進駐市民大道的美式街頭漢堡「BounceBackBurger」，以當日手拍漢堡肉排，搭配外皮香脆、內裏鬆軟的竹炭麵包與各式獨門醬料，推薦「Bounce牛肉堡、花生焦糖牛肉堡、雙層BBQ牛肉堡與煎烤雞腿堡」都有人喜愛。春季特惠活動即日起至4月30日，到店消費並追蹤IG官方帳號、於Google地圖上留下好評，即免費附贈「薯條」。