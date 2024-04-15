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信義區吉祥道百貨吃「4公分厚切豬排」！豚門試營運就見排隊人潮

▲信義區開幕「吉祥道」文青小百貨，台灣厚切豬排丼全新品牌「豚門」也進駐，兒童清明連假試營運即掀排隊人潮搶吃「4公分厚切豬排」。噶瑪蘭黑豚、究好豬白豚開箱，不軟爛「酥脆麵衣」曝關鍵。（圖／記者蕭涵云攝）
▲信義區開幕「吉祥道」文青小百貨，台灣厚切豬排丼全新品牌「豚門」也進駐，兒童清明連假試營運即掀排隊人潮搶吃「4公分厚切豬排」。噶瑪蘭黑豚、究好豬白豚開箱，不軟爛「酥脆麵衣」曝關鍵。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

近期信義區開出名為「吉祥道」的文青小百貨，吸引眾多年輕人朝聖，其中台灣厚切豬排丼全新品牌「豚門」也進駐，兒童清明連假即悄悄試營運，驚見排隊人潮搶先開吃「4公分厚切豬排」。正式開幕後更是饕客未減，嗜肉控必吃肉味鮮明的噶瑪蘭黑豚、推薦女生可嚐試究好豬白豚風味，主廚親揭稍微放冷也不軟爛的「酥脆麵衣」關鍵。

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位於台北信義區基隆路一段與永吉路交叉口的「吉祥道」，純白色的建築造型相當吸睛，還集結了名氣響亮的萬秀洗衣店、Coffee Law咖啡廳進駐，被暱稱是專賣食衣住趣等幸福的文青小百貨。事實上，由達永建設打造的「吉祥道」，是寓意「聚吉」的新型態文創商圈，邀集了30多種品牌、10間門店，結合樣品屋與接待中心空間，讓民眾逛街兼看房賞屋，果然成功吸引人氣！

▲信義區一棟純白的「吉祥道」小百貨，藏有不少文青品牌進駐。視覺效果驚人的豚門「4公分厚切豬排」就在入口右側掀排隊人龍。（圖／記者蕭涵云攝）
▲信義區一棟純白的「吉祥道」小百貨，藏有不少文青品牌進駐。視覺效果驚人的豚門「4公分厚切豬排」就在入口右側掀排隊人龍。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台灣厚切豬排丼全新品牌「豚門」，進駐近期話題頗高的信義區吉祥道百貨。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台灣厚切豬排丼全新品牌「豚門」，進駐近期話題頗高的信義區吉祥道百貨。（圖／記者蕭涵云攝）
其中，台灣厚切豬排丼全新品牌「豚門」早在兒童清明連假即悄悄試營運，尚未有太多宣傳便已驚見排隊人潮，不少人都是為了搶先開吃「4公分厚切豬排」而來。「豚門」在見方托盤中的豬排丼定食，可是一點也不馬虎，嚴選了台灣優質宜蘭噶瑪蘭黑豚、精品豬肉究好豬，搭配宜蘭夢田日本原生種越光米、富微量元素的陽光富硒蛋與獨門丼飯醬汁而打造。

▲推薦女生嚐試究好豬白豚豬排。（圖／記者蕭涵云攝）
▲推薦女生嚐試究好豬白豚豬排，大小厚度均適中。（圖／記者蕭涵云攝）
現點現炸的豬排已先簡單調味，點餐後均勻沾上麵粉、充分浸泡蛋液後，再裹上新鮮麵包粉，只見主廚先將大量麵包粉覆蓋豬排後，疊上雙手及全身力量使勁地按壓，還仔細地連側邊也塑形，「壓緊後的麵包粉才能紮實附著在豬排上」，再入鍋低溫油炸至金黃酥香，完整包覆豬肉、一刀切下還能聽到酥脆的聲音，稍微放冷口感也不軟爛。

▲主廚認真壓緊麵包粉，使其紮實附著在豬排上。（圖／記者蕭涵云攝）
▲主廚認真壓緊麵包粉，使其紮實附著在豬排上。（圖／記者蕭涵云攝）
較有嚼勁與肉味鮮明的噶瑪蘭黑豚，建議嗜肉控或男性較為適合享用；而女生則推薦可嚐試較好咀嚼的究好豬白豚。豚門供應3種套餐選擇，「並盛」150公克肉量＋150公克越光米飯、「大盛」220公克肉量＋180公克越光米飯，皆有噶瑪蘭黑豚或究好豬白豚兩款肉質可選，最搶眼的「4公分厚切豬排」則是「特盛」，開吃350公克究好豬＋200公克越光米飯。

▲「4公分厚切豬排」真不是一般人有辦法挑戰，連男生也得張大嘴才咬得動。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「4公分厚切豬排」真不是一般人有辦法挑戰，連男生也得張大嘴才咬得動。（圖／記者蕭涵云攝）
僅快閃270天的「豚門」，以日式L型板前空間為主，可欣賞到主廚料理豬排的手法與過程，座位設置7席高腳椅、搭配另側一張4人座桌位，一次僅提供11席用餐。「豚門」主理人表示，雖有計劃想開出正式店面，但透露其實店內人事及原料的成本都不低，目前先以吉祥道快閃店形式試試水溫，再好好從長計議。

▲美式街頭漢堡「BounceBackBurger」進駐台北東區市民大道。（圖／BounceBackBurger提供）
▲美式街頭漢堡「BounceBackBurger」進駐台北東區市民大道。（圖／BounceBackBurger提供）
另外，肉肉控還可嚐鮮從板橋餐車發跡、進駐市民大道的美式街頭漢堡「BounceBackBurger」，以當日手拍漢堡肉排，搭配外皮香脆、內裏鬆軟的竹炭麵包與各式獨門醬料，推薦「Bounce牛肉堡、花生焦糖牛肉堡、雙層BBQ牛肉堡與煎烤雞腿堡」都有人喜愛。春季特惠活動即日起至4月30日，到店消費並追蹤IG官方帳號、於Google地圖上留下好評，即免費附贈「薯條」。

▲BounceBackBurger選用黑色的竹炭漢堡麵包成為標記。（圖／BounceBackBurger提供）
▲BounceBackBurger選用黑色的竹炭漢堡麵包成為標記。（圖／BounceBackBurger提供）

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