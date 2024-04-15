曾莞婷素顏迸出「台灣媽味」！《省省吧！我家富貴發》省錢秘招曝
家庭影集《省省吧！我家富貴發》開播，由郭子乾、曾莞婷、余晉與胡智強、陳昭妃飾演為圓夢買房想盡辦法省吃儉用的一家人，其中省錢妙方讓觀眾不禁嘆：「真有家庭會省成這樣嗎？」其中最受矚目的無非是飾演三寶媽的曾莞婷首次嘗試新角色，挑戰演技過關，網友覺得她素顏反而讓她在劇中的表現更上一層樓，演出了「台灣媽味」，也有觀眾好奇：「「現在真有這麼會省錢的主婦嗎？」
記者施以慧／綜合報導
劇中一家人五口雖然摳門省錢，但表現得都很可愛，也道出為了省錢主婦難為，劇情很有笑點，買房確實引起觀眾共感，就如劇中台詞「買房子就不用看人家臉色了」，房子就是一個人的安全感，也是許多小市民的心聲，觀眾也紛紛留言表示，「要湊出一家人都摳門也實不容易。」在劇中余晉與胡智強角色各有特色，表現也很搶眼，其中余晉為了替家裡多賺一些外快，回收廢棄物重新修理再賣，因此對上了獨居老人小亮哥，搶回收品，在過程中逗趣又有暖心的一面。
而劇中其中一場劇情，小亮哥從高處跌下，余晉剛好接住他而變成公主抱，他笑說拍攝當時太久沒運動，加上那場戲因為要捕捉許多鏡位，拍了大概半小時，拍到最後整個手都沒力了，工作人員躲在鏡頭外幫他扶著，畫面上好像很勇猛，但現實其實蠻逗趣的，隔天還因此有點鐵手。
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