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快評／雷霆西霸天寫歷史！解析場均23.9歲陣容如何在NBA呼風喚雨

▲「SGA」 Shai Gilgeous-Alexander成為雷霆一哥，並率領球隊奇蹟登上西區第一。（圖／美聯社／達志影像）
▲「SGA」 Shai Gilgeous-Alexander成為雷霆一哥，並率領球隊奇蹟登上西區第一。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇／綜合報導

NBA奧克拉荷馬雷霆今（15）日例行賽收官戰，以135:86大勝殘陣達拉斯獨行俠，加上同日明尼蘇達灰狼不敵鳳凰城太陽後，雷霆確定以57勝、25敗拿下西區第一，雷霆也以團隊平均年齡23.9歲，成為聯盟史上最年輕就拿下該區龍頭位置的球隊，其中榜眼Chet Holmgren更是本季雷霆能成為強權的關鍵，除了成為「SGA」 Shai Gilgeous-Alexander外的戰術核心，本季更是全勤出賽82場比賽。

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雷霆團隊本季以平均年齡23.9歲之姿，打破03-04賽季鳳凰城太陽所創下的25.2歲紀錄，成為聯盟史上最年輕就拿下分區龍頭的球隊，對此主帥Mark Daigneault表示，「球隊為本季做了很多準備，我們很早就開始在準備季後賽這件事，很高興我們現在是成功的。」

▲ 雷霆榜眼Chet Holmgren擺脫傷病困擾。（圖／達志影像／美聯社）
▲ 雷霆榜眼Chet Holmgren擺脫傷病困擾。（圖／達志影像／美聯社）
SGA+ Holmgren  雷霆翻身成超強勁旅

本賽季雷霆能打出佳績，跟榜眼Chet Holmgren的回歸絕對脫不了關係，他是除了頭牌「SGA」 Shai Gilgeous-Alexander外，雷霆最重要的戰術核心，尤其是能在中鋒與高側翼之間切換自如，成為雷霆在進攻端上的一枚活棋。

Chet Holmgren去年因傷整季報銷，本季算是他的首個完整賽季，共出賽82場全勤出賽，繳出16.6分、7.9籃板、2.3助攻的成績，對此Chet Holmgren則透露，「打完整季82場比賽真的不簡單，自己很開心可以完成，但現在就是要重新調整，備戰下週開打的季後賽。」

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