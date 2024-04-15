花花爆持毒近況曝光！阿沁溫暖陪伴　喊「太太健康比工作更重要」

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至於花花日前爆出的持毒事件，阿沁坦言夫妻倆並未因此受到影響，樂觀開朗的他也有些愧疚，過去總是以自己想法去理解，目前則是努力空出時間多多陪伴對方，希望太太能越來越開心、越來越健康。阿沁提及，花花曾因為此事擔心影響到他的事業，「我說，工作難道比妳健康重要嗎？」
阿沁也說，目前花花越來越好了，在家裡會撰寫一些文字抒發心情，還會主動寫歌詞，讓他直呼，「哇！這麼寫那麼好，她找到自己方式去抒發，我覺得是很好的。」也希望大家能多給她一點時間和空間。
談到近期發生的黃子佼未成年不雅片一事，阿沁直言「父母角度一定會擔憂，不對的事情當然不對」，目前會慢慢陪女兒看一些有深度的卡通片，提前讓她們知道人性險惡，「世界是有災難的，沒辦法避免」在安全且能理解的範圍內，教會女兒們懂得保護自己。
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