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花花爆持毒近況曝光！阿沁溫暖陪伴　喊「太太健康比工作更重要」

▲阿沁透露妻子花花爆出持毒風波後的狀況，還意外曝光夫妻倆目前的日常生活，努力陪伴著對方，認為太太的健康沒有工作重要。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲阿沁透露妻子花花爆出持毒風波後的狀況，還意外曝光夫妻倆目前的日常生活，努力陪伴著對方，認為太太的健康沒有工作重要。（圖／記者吳翊緁攝影）

記者詹鎰睿／台北報導

「F.I.R.」成員阿沁今（15）日出席紅心字會舉辦的「REAL盃-創作與歌唱大賽」記者會，並發起一人一首歌曲，唱出愛、寫出關懷，傳達表達自己的溫暖與愛。談到妻子花花日前爆出持毒一事，阿沁坦言，夫妻倆並未因此受到影響，而在他的溫暖陪伴下，花花也變得越來越好，強調太太的健康絕對比工作還要重要。

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近期工作活動頻繁的阿沁，透露今年會發出25首新歌，光是錄音、試裝、MV拍攝等等，就讓他直呼過得很充實。談到老婆花花近況，阿沁自嘲很像「音樂界的上班族」，早上8點工作、晚上6點下班，至於六日完全休假，專心陪伴家庭。受訪過程中，阿沁不斷分享與花花、2位女兒的日常生活，臉上不斷露出幸福笑容。

▲阿沁透露妻子花花爆出持毒風波後的狀況，還意外曝光夫妻倆目前的日常生活，努力陪伴著對方，認為太太的健康沒有工作重要。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲阿沁表示，花花目前都會在家裡寫文字，甚至會主動寫出歌詞，讓他很開心，看見太太的狀況越來越好。（圖／記者吳翊緁攝影）
至於花花日前爆出的持毒事件，阿沁坦言夫妻倆並未因此受到影響，樂觀開朗的他也有些愧疚，過去總是以自己想法去理解，目前則是努力空出時間多多陪伴對方，希望太太能越來越開心、越來越健康。阿沁提及，花花曾因為此事擔心影響到他的事業，「我說，工作難道比妳健康重要嗎？」

阿沁也說，目前花花越來越好了，在家裡會撰寫一些文字抒發心情，還會主動寫歌詞，讓他直呼，「哇！這麼寫那麼好，她找到自己方式去抒發，我覺得是很好的。」也希望大家能多給她一點時間和空間。

談到近期發生的黃子佼未成年不雅片一事，阿沁直言「父母角度一定會擔憂，不對的事情當然不對」，目前會慢慢陪女兒看一些有深度的卡通片，提前讓她們知道人性險惡，「世界是有災難的，沒辦法避免」在安全且能理解的範圍內，教會女兒們懂得保護自己。

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