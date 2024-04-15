山豬9年前扮蛋黃哥爆紅！盤點「5大經典」模仿　這位連本尊都讚爆

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山豬2015年出演節目《瘋神無雙》時，將整臉彩繪塗黃，並穿上黃色緊身衣，趴在地上模仿「蛋黃哥」的軟爛模樣。他躺在地上高音喊「好累～不想動～」幽默片段瞬間在網路上爆紅，也替他的演藝之路開創首個巔峰。
🟡憂憂
山豬2015年在「酷瞧」網路節目上模仿迪士尼電影《腦筋急轉彎》角色「憂憂」，他將臉部彩繪成藍色，把動畫人物化為現實，一邊模仿憂鬱的神情一邊演出搞笑段子，精彩表現令眾人印象深刻。
🟡Angrypug
美國實況玩家「Angrypug」曾因一句「Taiwan NO.1」爆紅，山豬戴上毛帽和假鬍子進行模仿，影片曝光後，引來本尊笑翻狂讚，甚至兩人還在台北國際電玩展上合體，一起高喊經典台詞「Taiwan NO.1」。
🟡葉問
山豬曾模仿電影《葉問》，他穿上黑色長袍並以「我要打十個」等劇中經典名言，編寫表演段子，逗樂一票觀眾，甚至還因此受邀至《葉問4：完結篇》首影記者會，以「山寨英雄」形象幫忙宣傳站台。
🟡蔡英文
山豬曾帶上假髮及眼鏡模仿蔡英文，卻意外因為「太不像」而引爆笑點，影片在網路上瘋傳許久。山豬坦言蔡英文表情較平且特色不明顯，其實不太好模仿，也沒有靠這個角色接到太多活動邀約，但仍花心力研究模仿，敬業精神讓許多人佩服。