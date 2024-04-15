網路兒少性剝削難抓！藍委要求委外巡查、追金流　籲跨部會處理

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此外，王育敏提到，網路上兒少性剝削影片即時下架移除，進行封網、業者自律管理等，不是衛福部一個部會的事情，是跨部會的事情，而衛福部提到、部方沒有人力去做主動巡網，那這件事應該由數位部、還是衛福部來做？
薛瑞元回應表示，若僅就巡查、不涉及最終處分方面，衛福部可以委外辦理、請人協助巡查，或發現可疑的影像再行處理；王育敏則表示，既然辦法上可行，衛福部應該主動採取委外措施，不要像以前一樣等被害人出現才受理，法務部也要進一步打擊犯罪。
不過，薛瑞元提到，前述巡網可能還是會存在牴觸言論自由的問題，認為還是要經過修法的法律授權；王育敏則承諾，巡網是僅在特定條件下才執行的作法，相信這部分是可以來執行的。
薛瑞元回應國民黨立委蘇清泉時也提到，處理這類事件就像是官兵抓強盜、需要有工具才能做，目前據了解，應該已經有數位技術能夠協助抓出可疑的影像。
蘇清泉則表示，該修法就修法處理，但數位部有沒有能量能夠使用相關數位工具？數位部資源司副司長曾文方則表示，此類議題上週國科會有提到，會組成跨領域專家團隊，去研究用AI預測性影像在網路傳播的可行性，會持續關注。
薛瑞元則再度強調，除了外界關注的封網作為之外，還可以追金流、技術也是有的，只要曾經對網站進行打賞，要追的技術不困難，比如美國在911後、就有用這到這樣的技術，「我們是可以做得到，有那種癖好的國人注意一下，要抓可以抓得到。」