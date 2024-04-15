山豬最後現身！爆下車須澎恰恰攙扶 吳宗憲勸：生命有光芒最重要
演藝圈一顆明星殞落，在《瘋神無雙》節目出道的諧星山豬（陳俊甫），因感冒引發休克，今（11）日驚傳猝逝，享年38歲，讓觀眾都很難過。他最後一次在綜藝節目亮相就是3月的《小明星大跟班》，跟昔日的「瘋神6小福」成員卡古、逸祥、香蕉、佩遙、阿虎同台互爆對方祕密，友人說他罹患紅斑性狼瘡，身體不好還不常看醫生，錄影時竟需要澎恰恰攙扶，吳宗憲則鼓勵他「生命有光芒最重要，不要煩惱太多」。
記者江芷稜／綜合報導
山豬一直有多重疾病纏身，20多歲就罹患紅斑性狼瘡，導致免疫力低下，加上體重逼近破百公斤行動不便，引發各種疾病，之後又發現「睡眠呼吸中止症」，一個晚上最多呼吸中止19次，他2020年上節目《命運好好玩》時坦言身體機能不斷下降，連走到廁所都要花半個小時，一度因癲癇住院，這期間哭了很多次，還要高齡70多歲的父母在旁攙扶他，讓他覺得自己很不孝，身體連帶影響工作，「可能會跟這個圈子說再見」。
他最近一次節目上亮相是3月在《小明星大跟班》，光是走上道具舞台就步履蹣跚，好友們頻頻爆料，他衛生習慣很差，家裡都是髒亂衛生紙亂丟，且行動不方便，居住地不好找，光是租房子就要看過1、200間挑選。眾人也說，山豬耳根子很硬，因為他身體差，不只心臟有支架，還有十字韌帶受傷、紅斑性狼瘡免疫系統疾病，因病毒攻擊到腦部，記憶力、反應力下滑，卻不喜歡去看醫生，有次錄影《超級夜總會》，上下車還需要澎恰恰幫忙攙扶，讓旁人感到傻眼。
山豬坦言身體導致工作力不從心，經常台詞背不起來，主持節目NG了20幾次，不過現在病情惡化較慢，已經控制住住了，吳宗憲則勸他放寬心，努力送他紅包，為他鼓勵打氣，「加油，生命中有光芒最重要，不要煩惱太多」，他也笑說自己沒有煩惱，態度相當豁達。山豬和阿虎、逸祥、卡古等老班底罕見一起合體現身綜藝節目，現場氣氛相當歡樂，讓網友直呼看到他們同框就是很開心，沒想到僅隔一個月就傳出他病逝噩耗，令人意外。
山豬（陳俊甫）小檔案
生日：1985.04.17（38歲）
學歷：亞洲大學休閒與遊憩管理學系
出道作品：綜藝節目《瘋神無雙》
模仿作品：蛋黃哥、《腦筋急轉彎》憂憂、隔壁老王、遊戲實況主angrypig、葉問、蔡英文
資料來源：維基百科、《NOWnews今日新聞》整理
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