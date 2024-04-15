中市交通事故死傷冠全台　議員要求改善交通建設

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張芬郁表示，112年台中市交通事故總件數7萬2279件、死傷人數9萬6523人，已經名列全台第一，今年1月事故又發生6897件，造成28人死亡、9214人受傷，比去年同期增加883件、死傷人數則增加1211人，繼續拿下全台第一。
張芬郁表示，去年行政院盤點危險路口，已全額補助1.2億在台中要改善63處危險路口，將於今年底完成，113年至116年，中央再編列400億，分4年期推動「永續提升人行安全計畫」，台中市目前提報48案審查中，總金額超過10億；張芬郁要求盧市長投資改善交通硬體建設，而非中央補助推動，台中才要動。
張芬郁指出，多次提案要求，建設局在利用AC刨舖的機會，一定要會同交通局重新規劃標線設計，最近逢甲商圈就是建設局要刨除該路段AC時，與交通局共同規劃，工程經費700萬，完成700公尺長的雙向標線型人行道，去年底大里區的東興路也是採相同模式，雖然還有瑕疵，但已是利用現況達到一定的改善，所以只要市府有心一定可以讓交通更安全。
此外，張芬郁也抨擊市府把科技執法、降低速限當成目前改善交通安全的藥方，事故並沒有減少，而過去每年收的罰鍰也不願如實用在改善交通措施，112年交通罰鍰總額達43億，111年則是37億，在地方引起非常大的民怨。