交通事故全國平緩趨勢　議員：只有台中大增

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黃守達指出，112年台中市是全國道安指標唯一滿江紅、毫無進步的縣市，行人死傷人數2906人，漲幅58%；交通事故全國最多，總件數72,279件，漲幅62%；事故死傷人數96,523人，漲幅62.3%，比當年度位居第二的桃園市（63,148人）還多出3萬多人，數據非常驚人。
黃守達強調，過去有許多議員曾就此議題提醒過市府，但市府直至今日仍是束手無策。今年一月份台中市道安事故仍是全國最多，去年（112）1月事故總件數為6014件，今年1月為6,897件，今年增加883件，增幅為14.7％，比位居第二的台南（4,260件）還多出2637件。
黃守達直指，台中市交通事故發生率遲未有轉好跡象，從近五年歷月的事故總件數，全國大致呈現平緩趨勢，只有台中突然大增，並呈現持續增加的趨勢。
黃守達表示，這些事故中機車為主要肇事車種，但根據機動車輛登記數最新統計，新北有226萬輛機車、高雄有209萬輛機車，都比台中184萬輛多得多，事故數量卻比台中低許多，台中道安到底發生了什麼事？
黃守達認為，這很有可能肇因於台中的道路設計與交通政策對機車族並不友善。高雄近來道安事故總件數持續下降，今年一月的表現也較去年進步，事故數卻僅有台中的一半，台中市府應考慮向高雄取經。黃守達要求，台中市不能再坐以待斃，要趕快找出原因，對症下藥才有可能扭轉交通的窘況。