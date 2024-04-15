HUR+緋紅魅影成女團新指標！開全麥唱跳2hr嗨不停 粉絲擠爆華山
▲HUR+緋紅魅影開全麥唱跳演出，跟台下粉絲互動也相當熱烈，他們用實力證明女團也可以很不一樣，超高人氣讓他們成了台灣新一代女團指標。（圖／寬宏藝術提供）
記者洪生儒／綜合報導
｜ 2024-04-15 17:11:05 2024-04-15 17:13:33
2024讚聲系列演唱會在疫情後強勢回歸，由節目《未來少女》中超人氣女團HUR+緋紅魅影於昨（14）日在華山Legacy熱力開唱打頭陣。在演出當天一早，場館外已經排滿大批粉絲準備入場，可以感受到女團的超高人氣。HUR+緋紅魅影也帶來〈BLOOD MARY COWBOY〉、〈緊呷 Ninja〉、〈Bossy〉等熱門歌曲，將氣氛炒到最高點，開全麥的超高表演實力讓現場觀眾們都看得目不轉睛，堪稱女團新指標。
女團HUR+緋紅魅影在電視節目《未來少女》中展現高超演唱技巧與舞蹈水準，其中利善榛、裴頡、C.Holly、連穎、巴倫月、席子淇早已是知名女團HUR的成員，原先他們6位就以驚人實力出道，累積不少人氣。後來加入3位新血佟凱玲、林詩雅、香蘭，讓陣容變得更加強大，而且在舞蹈、歌曲的編排上也可以更靈活，展現出不一樣的魅力，讓HUR+緋紅魅影在《未來少女》中大放異彩。 ▲利善榛、裴頡、C.Holly、連穎、巴倫月、席子淇早已是知名女團HUR的成員，後來加入3位新血佟凱玲、林詩雅、香蘭，讓陣容變得更加強大。（圖／寬宏藝術提供） HUR+緋紅魅影在14日的演唱會上以〈BLOOD MARY COWBOY〉開場，9人氣勢現身舞台又接著表演〈Baddie〉，展現女孩們的酷帥魅力，又唱又跳完全臉不紅氣不喘，粉絲們看了也都瘋狂尖叫不斷！在演唱會中他們也帶來HUR時期的〈Take off〉、〈有毒不回〉等歌曲，喚醒粉絲滿滿的回憶。後來HUR+緋紅魅影也帶來在《未來少女》中的比賽歌曲〈Bossy〉、〈緊呷 Ninja〉與〈IDFC〉等，讓全場氣氛嗨到最高點。 ▲HUR+緋紅魅影表演〈Baddie〉展現女孩們的酷帥魅力，又唱又跳完全臉不紅氣不喘，粉絲們看了也都瘋狂尖叫不斷。（圖／寬宏藝術提供） 而HUR+緋紅魅影團員在Talking環節時感性表示：「這次像是《未來少女》後的紀念音樂會。想讓粉絲們一次看到完整的新專輯演出，因此努力了很久，看見大家的熱情讓我們真的很感動！」並透露：「這是我們第一場九人專屬的活動，終於能用全新面貌跟粉絲們見面，真的很開心！」 ▲在演唱會中HUR+緋紅魅影也帶來HUR時期的〈Take off〉、〈有毒不回〉等歌曲，喚醒粉絲滿滿的回憶。（圖／寬宏藝術提供）
在這一次的演唱會中，HUR+緋紅魅影不僅開全麥演出，跟粉絲的互動也是非常熱烈，甚至還會丟海報、簽名禮物給粉絲，可以說是相當寵粉，這次HUR+緋紅魅影也用實力證明女團也可以很不一樣，超高人氣也讓他們成了台灣新一代女團指標。
2024年讚聲演唱會系列正式重啟，將邀請老中青三代的華語實力派歌手一同加入，今年在HUR+緋紅魅影女力開唱下起跑，接下來還有4月26徐暐翔、5月3日柏霖、10日蔡恩雨、11日李翊君、12日蕭煌奇、6月14日韓菲、15日品冠與16日小賴賴晏駒，請喜歡華語音樂作品的歌迷把握機會，購票請洽寬宏售票系統(Kham.com.tw)、全台萊爾富、OK便利商店。 ▲HUR+緋紅魅影帶來多首人氣歌曲〈BLOOD MARY COWBOY〉、〈緊呷 Ninja〉、〈Bossy〉等，將氣氛炒到最高點，超高的表演實力讓現場觀眾們都看得目不轉睛。（圖／寬宏藝術提供） 更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「 NOW娛樂 」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「 NOW娛樂」Youtube頻道