NBA／世代變了！ 昔日巨頭Curry、LeBron附加賽掙扎　KD低空飛過

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西區格局大變化，「老巨頭們」搶搭附加賽列車
本季西區最終排名從龍頭依序至附加賽第10名位置，分別為奧科拉荷馬雷霆、丹佛金塊、明尼蘇達灰狼、洛杉磯快艇、達拉斯獨行俠、鳳凰城太陽、紐奧良鵜鶘、洛杉磯湖人、沙加緬度國王與金州勇士。
NBA在近年啟用附加賽制度，可說是為票房注入一劑強心針，因為若不是有附加賽，擁有高人氣與Stephen Curry坐鎮的金州勇士，今年可說是直接無緣附加賽，更能直白的多，現在西區就是年輕人統治的天下，就連Kevin Durant領軍的「三巨頭」太陽，都差點要去打附加賽，有LeBron James在陣中的湖人隊，今年也是一直在附加賽邊緣徘徊，是在例行賽最後一刻才確定附加賽「高種子」的位置。
值得一提，雷霆團隊本季以平均年齡23.9歲之姿，打出57勝、25敗拿下西區第一的戰績，打破03-04賽季鳳凰城太陽所創下的25.2歲紀錄，成為聯盟史上最年輕就拿下分區龍頭的球隊。
西區附加賽首戰：紐奧良鵜鶘VS洛杉磯湖人
鵜鶘將在台灣時間18日在附加賽首場比賽交手湖人，對此LeBron James則直言，「我把這兩場比賽當成一個系列賽，因為我知道在今天我們獲勝後，他們還有時間回去看錄像，找出擊敗我們的方法，他們會在那天的比賽做足準備，我們不能鬆懈。」
此戰湖人能獲勝的關鍵，恐在於Anthony Davis是否能順利出賽，因為在今（15）日比賽中發生意外導致背部經孿，但根據湖人隨隊記者Jovan Buha表示，「Anthony Davis與教練團都非常樂觀看待，Anthony Davis能在附加賽對鵜鶘上陣。」
西區附加賽第二場：金州勇士VS沙加緬度國王
金州勇士本季收官戰在今（15）日上演，以123:116擊敗猶他爵士，但由於洛杉磯湖人與沙加緬度國王都在今（15）日雙雙贏球，讓勇士排位無法在有變化，本季將以戰績西區第10名作收，將在附加賽首場定生死的比賽對決國王。
今年球季國王與勇士在例行賽交手4場，兩隊各自拿下2勝、2敗的戰績，其中雙方更有3場交手，都是戰到最後一刻才以1分差分出勝負，可見雙方實力十分接近。
勇士本場只要能正常發揮，與防守悍將Draymond Green不搞事的話，相信勇士能在比賽中脫穎而出，對於首場附加賽在客場對決國王，主帥Steve Kerr則透露，「我相信國王在當天比賽的主場氣氛會十分高昂，我們在去年就經歷過了，他們主場球迷勢必全力應援，當然我們是支很好的團隊，有很棒的化學反應，球員間都會彼此激勵自己。」
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