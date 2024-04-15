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遭謝和弦前妻Keanna控偷吃！陳芳語「不忍發聲」喊告：子虛烏有

▲遭謝和弦前妻Keanna控偷吃，陳芳語發聲明澄清：「子虛烏有。」（圖／華風數位提供）
▲遭謝和弦前妻Keanna控偷吃，陳芳語發聲明澄清：「子虛烏有。」（圖／華風數位提供）

記者黃雅琪／台北報導

謝和弦前妻Keanna日前在社群上爆料，指稱陳芳語（Kimberley）與謝和弦在錄音室發生關係，陳芳語所屬經紀公司華風數位，今（15）日發出嚴正聲明：「內容純屬子虛烏有！」強調若是再有相關損害陳芳語名譽的不實言論，華風數位將採取法律行動。

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▲Keanna表示可以加入陳芳語先前曾說想為了公開秘密而開的Podcast，語出驚人嚇壞網友。（圖／IG keanna_taiyh_kt）
▲Keanna爆料陳芳語和謝和弦發生關係。（圖／IG keanna_taiyh_kt）
謝和弦前妻Keanna在社群發文爆料：「為什麼在Terry的錄音室裡，妳可以一副無害甜心樣的誇我溫柔漂亮，我先離開去工作後，就在裡面跟我的前室友抽大X做愛呢？」指稱陳芳語與謝和弦兩人，曾經私下背著她發生關係。

▲Keanna爆料陳芳語趁她走後，在錄音室與謝和弦發生關係。（圖／Keanna臉書）
▲Keanna爆料陳芳語趁她走後，在錄音室與謝和弦發生關係。（圖／Keanna臉書）
Kimberley陳芳語所屬華風數位聲明：「針對媒體報導網路發文影射Kimberley陳芳語私生活之事，內容純屬子虛烏有，華風數位與Kimberley陳芳語不希望浪費社會資源回應不實言論。若再有侵害Kimberley陳芳語名譽之不實謠言，華風數位將協助Kimberley陳芳語主張其法律上之權利。」

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