台中國際動畫影展　短片徵件競賽獎金135萬

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新聞局長欒治誼表示，在台中市長暨台中市影視發展基金會董事長盧秀燕及市府團隊、新聞局的支持與推動下，「台中國際動畫影展」今年將邁入第十屆，為歡慶影展10週年，今年不僅將展期延長為10天，主辦單位台中市影視發展基金會也積極規劃影展相關活動內容，要讓全球動畫影視業者耳目一新。
台中國際動畫影展中最受矚目的動畫短片競賽，去（112）年收到來自113個國家與地區、共2,858部作品參賽，創下影展歷屆以來最多國家及地區參賽數，其中短片競賽首獎更首度獎留台灣，由台灣王登鈺導演《幽暗小徑的鬼》奪冠，展現台灣動畫充沛的藝術創作能量，也讓台中躍上國際，吸引全球動畫創作者目光。
台中市影視發展基金會執行長林盈志說明，台中國際動畫影展短片徵件競賽以發掘全球動畫創作人才為目標，競賽單元包括「短片競賽」、「台灣短片競賽」、「學生短片競賽」、「台灣學生短片競賽」及「觀眾票選獎」5大項；此外，今年再度與動畫特效協會合作，新增專為台灣學生設立的「最佳技術獎」、「最佳美術獎」及「最佳故事劇情獎」等三項獎項，鼓勵台灣學生投入動畫創作領域，提供台灣學子更多展示自我的機會，競賽總獎金高達135萬元，也期盼在新增獎項及獎金下，吸引各方動畫好手踴躍參賽。
新聞局表示，台中市長期關注動畫產業發展，並致力培育動畫創作人才，希望透過每年舉辦的「台中國際動畫影展」推廣台灣優秀動畫作品，並引進國際交流與世界接軌，除了邀請多位重量級國內外導演齊聚台中，也讓更多台灣優秀動畫作品於全球露出，大幅提升台灣動畫在國際的能見度，讓世界看見台中，也讓市民認識世界，為台灣的動畫產業發展注入活力。
為響應節能減碳，2024台中國際動畫影展短片徵件競賽僅接受網路報名，詳細競賽規章與報名方式，請上台中國際動畫短片競賽官網查詢。