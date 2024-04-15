黃子佼復出有難度！沈玉琳點出關鍵 認了有暗黑群組：都是合法的
「荒謬大師」沈玉琳與「台灣好媳婦」佩甄睽違15年再次合作主持新節目《甄心分享小琳噹》今（15）日舉辦開播記者會，分享主持的心路歷程。不過一談到近期演藝圈鬧得沸沸揚揚的「黃子佼不雅片」事件，沈玉琳則認為「他要復出有點難度！」至於先前在節目上說的演藝圈「暗黑群組」，沈玉琳強調已經荒煙蔓草，但都是合法的影片，單純屬於男人交換的心得。
記者詹鎰睿／台北報導
除了迎來新節目的主持，同時也是佩甄的48歲生日大壽，為此，製作單位還特別準備生日蛋糕與大家一同慶祝。談到上一次的合作主持，已經是15年前的《黃金B段班》，沈玉琳認為隨著年齡漸長、社會歷練變多，認為最難主持就是談話性節目，不僅要有好口才，還要能夠穿針引線，讓來賓盡情發揮，還能簡短分享自己的故事。佩甄也大讚，沈玉琳就是天花板，沒有人能比他更好笑，目前跟著對方學習中。
聊到近期社會頻傳的兒少事件，沈玉琳和佩甄陸陸續續分享，保護自己女兒的方法，建議大眾別讓孩子太快接觸3C物品，以免落入陌生人的圈套。被問到黃子佼會不會復出？沈玉琳則認為，他要復出有點難度在，畢竟演藝圈過去也沒發生過類似事情，沒得參考，「說要多久，可能得看看他自己，這樣情況下對於這行，他自己也會自我隔絕。」
由於沈玉琳先前在綜藝節目上公開表示，演藝圈有個很大的暗黑群組，並形容成員如果曝光可能動搖國本。如今被記者們詢問時，沈玉琳則笑說，那個群組現在是荒煙蔓草，「它就是一個網站，很多男人都有的東西，就是互相交換心得，都是合法的。」
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道 更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁