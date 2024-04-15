5月報稅季又要來了！財政部公布超詳細攻略 這「5類人」可免繳稅
5月報稅季即將到來，財政部昨（14）日公布超詳細攻略，除了綜所稅課稅方式、列報扶養親屬外，並列出單身所得總額低於21.6萬元、與配偶合併申報低於43.2萬元，或單身年收未達42.3萬元，雙薪家庭所得低於84.6萬元、雙薪4口之家所得低於127萬元等5類人，可以免辦綜所稅申報或是免繳稅。
記者魏妤庭／台北報導
財政部公布5月報稅攻略表示，綜所稅是採落後申報制，每年5/1到5/31是申報上一個年度的全年總所得，並且是家戶申報制，成員有本人（納稅義務人）、配偶、受扶養親屬。而列報扶養親屬條件，包含直系尊親屬、子女、同胞兄弟姊妹、其他親屬或家屬等。財政部提醒，可將扶養親屬的所得併入所得總額一起計算，親屬所得要低於免稅額及適用扣除額，報扶養才划算。
除了綜所稅課稅方式、列報扶養親屬等攻略外，財政部指出，申報常見錯誤就是只有繳稅卻忘了申報，提醒申報與繳稅兩個動作都要完成，才算是完成報稅。
同時，財政部列出有5類人可以免繳稅，單身者年薪低於21.6萬元，配偶合併申報年收入未達43.2萬元，就可免辦綜合所得稅申報。另單身者年收低於42.3萬元、雙薪家庭年收低於84.6萬元、雙薪4口之家（含2名5歲以下子女）低於127萬元，皆可免繳稅，倘若減除「扣繳稅額及可抵減稅額」後為負數則可以申請退稅。
不過，財政部提醒，即使免繳稅，扣繳憑單上有扣繳稅額或可扣抵稅額字樣，若為負數可以退稅。但不必繳稅不代表不用報稅，不論要不要繳稅，建議都要申報較好。
此外，財政部表示，國稅局會就蒐集而來的所得及扣除額幫報稅人試算，登入網路申報系統就可以下載自己的報稅資料，依照系統指示操作，不只自動試算最有利的申報結果，如需繳稅，最後步驟也會引導。並提醒申報與繳稅是兩件事，繳完稅務必確認申報資料是否上傳成功。