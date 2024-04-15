沈建宏道歉了！女友爆料召妓、劈腿累犯！他發聲明：本人虛心受教

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沈建宏也表示：「在這段感情中，本人也做了錯誤的事情，傷害了女方的信任，我在此向Bella表達深深的歉意，對不起。我在這段感情中，沒能成為一個男朋友該有的樣子，沒有給夠足夠的安全感、責任感、忠誠度、信任感等等…是個不稱職的另一半。也做了很多感情中不成熟的表現，讓女方傷心不已。」
最後，沈建宏也強調「本人也會深刻的反省」，對於造成各界的觀感不佳，他也感到非常抱歉。
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英文名：Kris Shen
綽號：Kris.K
生日：1992年11月9日
年紀：31歲
身高：174公分
體重：約68公斤
學歷：景文科技大學資訊管理系
代表作：《原味的夏天》、《半成年》、《WOW》、《泡沫之夏》、《廉政英雄》等電視劇
男團組合：元氣G-Boys、AK
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英文名：Kris Shen
綽號：Kris.K
生日：1992年11月9日
年紀：31歲
身高：174公分
體重：約68公斤
學歷：景文科技大學資訊管理系
代表作：《原味的夏天》、《半成年》、《WOW》、《泡沫之夏》、《廉政英雄》等電視劇
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