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沈建宏道歉了！女友爆料召妓、劈腿累犯！他發聲明：本人虛心受教

▲沈建宏女友Bella突然毀滅式爆料，直接在社群上控訴沈建宏多次劈腿、召妓。（圖／沈建宏IG）
▲沈建宏女友Bella突然毀滅式爆料，直接在社群上控訴沈建宏多次劈腿、召妓。（圖／沈建宏IG）

記者洪生儒／綜合報導

藝人沈建宏在2023年為了維持家計，決定放下藝人光環轉行到市場擺攤賣雞肉，引起不小關注，而他跟網紅女友恩愛甜蜜的戀情也讓外界都相當羨慕。不料，女友Bella今（15）日突然毀滅式爆料，直接在社群上控訴沈建宏多次劈腿，是劈腿慣犯之外還會叫「外送茶」（召妓），更對女友說「另一半不在身邊的時候，但又想要解決的話，只能找人打砲啊，沒有感情花錢的就不算劈腿」，稍早，沈建宏在女友爆料之後也發文道歉：「本人都虛心受教。」

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▲藝人沈建宏跟網紅女友恩愛甜蜜的戀情也讓外界都相當羨慕。不料，女友Bella突然毀滅式爆料，直接在社群上控訴沈建宏多次劈腿。（圖／沈建宏IG）
▲藝人沈建宏跟網紅女友恩愛甜蜜的戀情也讓外界都相當羨慕。不料，女友Bella突然毀滅式爆料，直接在社群上控訴沈建宏多次劈腿。（圖／沈建宏IG）
沈建宏在經歷女友Bella的毀滅式爆料之後，他透過臉書發表一篇道歉文，「首先感謝大家，以及親朋好友們、各媒體的關切，也謝謝各界及網友們的批評指教，本人都虛心受教。也愧疚自己，沒能在這段感情修成正果，非常的自責不已。」

沈建宏也表示：「在這段感情中，本人也做了錯誤的事情，傷害了女方的信任，我在此向Bella表達深深的歉意，對不起。我在這段感情中，沒能成為一個男朋友該有的樣子，沒有給夠足夠的安全感、責任感、忠誠度、信任感等等…是個不稱職的另一半。也做了很多感情中不成熟的表現，讓女方傷心不已。」

最後，沈建宏也強調「本人也會深刻的反省」，對於造成各界的觀感不佳，他也感到非常抱歉。

▲沈建宏在經歷女友Bella的毀滅式爆料之後，他也透過臉書發了一篇道歉文，虛心接受所有的批評與指教。（圖／沈建宏IG）
▲沈建宏在經歷女友Bella的毀滅式爆料之後，透過臉書發一篇道歉文，虛心接受所有的批評與指教。（圖／沈建宏IG）

沈建宏小檔案

英文名：Kris Shen
綽號：Kris.K
生日：1992年11月9日
年紀：31歲
身高：174公分
體重：約68公斤
學歷：景文科技大學資訊管理系
代表作：《原味的夏天》、《半成年》、《WOW》、《泡沫之夏》、《廉政英雄》等電視劇
男團組合：元氣G-Boys、AK

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