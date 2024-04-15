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境外性影像網站！數位部認VPN翻牆沒管理　藍委要求組專案小組

▲國民黨立委召委王育敏指出，對於VPN管理、境外社群平台、網路搜尋關鍵字等要好好討論，並要求數位部要有專案小組，讓主動性出來。。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.03.18）
▲國民黨立委召委王育敏指出，對於VPN管理、境外社群平台、網路搜尋關鍵字等要好好討論，並要求數位部要有專案小組，讓主動性出來。。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.03.18）

記者林志怡／台北報導

偷拍論壇「創意私房」引爆全台眾怒，希望嚴管此類犯罪網站，但今（15）日立法院衛環委員會就數位技術與兒少性剝削案件進行討論，數位部未能提供實際因應作為，國民黨立委王育敏因此要求，對於VPN管理、境外社群平台、網路搜尋關鍵字等要好好討論，並要求數位部要有專案小組，讓主動性出來。

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衛福部指出，自2023年8月15日至2024年3月31日為止，扣除重複、資訊不足、無性影像、網址失效等無效案件，受理案件共767件性影像案件，都有通知業者協助處理，其中665件完成移除／下架，移除成功率為86.7%。

王育敏詢問數位部，衛福部報告中所提移除成功率為86.7%，沒有移除成功的案件可能是因為哪些問題？數位部由資源司副司長曾文方表示，其中有一部分是因為案內網站架設於國外所致。

對此王育敏追問，數位部成立後，是否對此採取其他處理措施？曾文方回應表示，RPZ可限制境內外惡意網域名稱或IP位址接取，在技術上最快速的停滯解析網站、讓民眾無法取得。

然而，王育敏質疑，雖通過RPZ，一般民眾到非法網站的路堵上了，但是有些有心人透過VPN方式取得內容，這部分怎麼處理？數位部則未提出應對作為，王育敏痛批，「你們（數位部）今天要來報告，沒想過這個問題嗎？」

王育敏追問，國內有2家VPN業者大打廣告、廣招會員，數位部卻沒有給出管理模式、因應對策，讓人擔心是否會有人透過這樣的方式，通過VPN去成為這類惡意網站的會員、收藏影片或觀看、瀏覽不當影片，到時該怎麼處理？

曾文方坦言，VPN在各部會應該都沒有納入管理，國際上也沒有納入管理，所以這部分「我們必須要回去研究一下，看技術上怎麼處理」。

王育敏則強調，希望數位部成立後，應該要知道自己保護兒少職責在哪裡，在相關事項上不要太被動，應該主動想到這一塊，不是委員問了、沒有再準備，對於前述問題沒有因應方案是一大漏洞，再加上境外社群平台、網路搜尋關鍵字等，也要求數位部好好討論。

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