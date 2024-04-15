附加賽分析／Embiid強勢回歸尬熱火　Butler準備開啟季後賽模式

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雙方相隔2年後再度於季後賽交手，熱火本季防守依舊強悍，本季防守效率在聯盟前5，Bam Adebayo功不可沒，身為全隊唯一先發超過70場的球員，進到附加賽Bam Adebayo還是會成為熱火防守的不動核心，到了季後賽就會化身「殺神」的Jimmy Butler本季3分球命中率突破40％，是生涯第一次，若在附加賽維持手感，對於76人來說，要守住「士官長」的砲火，將更有難度，加上還有Duncan Robinson、Nikola Jović、Jaime Jaquez Jr.等，相對於76人來說，熱火陣容更加完整。
76人方面Joel Embiid確定會在附加賽回歸，而De'Anthony Melton卻因腰椎損傷，附加賽有可能不打，在受傷前De'Anthony Melton本季繳出11.1分的場均得分，是76人的火力來源之一，而傷兵名單中還有防守大將Robert Covington，在Covington無法上場的情況下，76人得要想想辦法，如何守住熱火的進攻，而後場主將Tyrese Maxey場均可以砍下25.9分外帶6.2個助攻，要如何在熱火的防守下，打出正常水準，值得球迷觀察。
亞特蘭大老鷹VS.芝加哥公牛
老鷹已經連續3年打進附加賽，可說是經驗滿滿，但今年老鷹的狀態令人擔憂，在上週主力輪替球員Jalen Johnson、Onyeka Okongwu相繼受傷，確定無法參戰附加賽，兩人在今年可說是老鷹中流砥柱，Onyeka Okongwu本季場均能繳出10.2分、6.8籃板，而Jalen Johnson則是16.0分和8.7籃板，雖Trae Young已回歸球隊，但這樣的陣容，恐怕難過公牛這一關。
對於公牛來說，基本上對老鷹的比賽只要穩紮穩打就好，但唯一的隱憂是今年34歲的DeMar DeRozan，在本季平均出賽達到37.6分鐘，僅缺席3場比賽，成為本季累積上場時間最長的球員，經過一整年的征戰，如何在附加賽維持狀態，是DeRozan必需要克服的問題。
此外值得注意的是，上賽季公牛防守效率在聯盟排前5，今年則暴跌至第22名，這樣的轉變，也成為公牛在附加賽的隱憂。