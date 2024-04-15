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76人附加賽首輪迎戰熱火　總教練Nick Nurse：Embiid準備好了！

▲費城76人當家中鋒Joel Embiid是球隊的攻守核心。（圖／美聯社／達志影像）
▲費城76人當家中鋒Joel Embiid是球隊的攻守核心。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘／綜合報導

費城76人在今（15）日例行賽最後一場以107：86擊敗籃網，拿下東區第7，將在附加賽首輪對上排名第8的熱火，而當家明星中鋒Joel Embiid先前因左膝半月板損傷動刀治療，雖今日缺席對陣籃網的比賽，但76人總教練Nick Nurse在接受訪問時表示Embiid已經準備好對上熱火的附加賽。

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Joel Embiid因左膝半月板損傷動刀治療，休養了將近2個月的時間，但他在回歸後繳出平均得分30.4的好表現，而在上週五76人對上魔術的比賽，上半場打完後Joel Embiid一瘸一拐的走回休息室，似乎又傷到左膝，而Embiid下半場就沒有再返回球場。

加上今天又缺席對陣籃網的比賽，令外界質疑Embiid是否將再度因左膝傷勢缺陣，而今天賽後Nick Nurse也表示今天沒有安排Embiid上場的原因是出於謹慎，我們決定讓他再休息一下，他在前一天的球隊練習狀況非常好，他已經準備好要迎接附加賽了。

對於附加賽首輪即將迎戰熱火，Nick Nurse表示只要Embiid能夠發揮平常的水準，那76人將有很大的機會擊敗熱火，並挺進季後賽。

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