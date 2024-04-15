做做效果？CNN分析伊朗空襲以色列故意失敗：只是想搞大場面
為報復駐敘利亞大使館旁附屬建物遭襲，以伊衝突一觸即發，伊朗13日晚間首次針對以色列領土發動大規模遠距無人機、飛彈攻擊，並在99%導彈與無人機被以色列的鐵穹防空系統攔截後，宣布軍事行動結束，引發議論。美媒《CNN》分析，伊朗這場攻擊行動可能是精心設計的故意失敗。
國際中心顏得智／綜合報導
《CNN》分析認為，隨著伊朗無人機和飛彈照亮了以色列和被佔領的約旦河西岸夜空，這一場長達數十年的「影子戰爭」終於一夜之間爆發，但伊朗的行動經過精心設計，明顯為了最大程度減少傷亡，同時將場面最大化。這場攻擊行動似乎註定要失敗。
首先，因導彈是從距離以色列約1000英里(1600公里)外的伊朗發射，而非距離以色列較近的伊朗盟國，等於讓以色列有掌握消息的機會，攻擊行動沒有突擊性，讓以色列能做好防禦準備；再加上行動前，伊朗外交部長在72小時前先警告了美國等國，等於在為這場攻擊行動結果減損。
這也符合美國情報和分析人士的預期，伊朗領導階層認為有必要打擊以色列，樹立伊朗作為區域強國的地位，避免淪為紙老虎，透過在自己領土內發射飛彈，更能建立威信和武力展示。
《CNN》認為，這場攻擊行動只不過是一場可怕的煙火表演，當伊朗駐聯合國代表在X社群平台上表明行動結束時，人們很容易認為伊朗只是在吠，並沒有真的咬到人。