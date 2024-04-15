影／國軍神弓操演 陸射「劍二飛彈」首度參演精準命中
今（15）日上午，國軍在九鵬基地展開年度飛彈精準射擊訓練，首次進行中科院研發的野戰防空系統陸射「劍二飛彈」的實彈試射演練，四枚實彈準確命中10公里外的靶機，成功通過首次的實彈射擊演訓。現場吸引了眾多軍事愛好者前來目睹飛彈升空攔截的畫面。
記者莊全成／屏東報導
軍方從4月初開始執行年度飛彈精準射擊訓練，包括雷霆、神鷹、神弓操演，並實彈射擊地獄火、雷霆兩千、刺針飛彈等各式彈藥。但最引人注目的是野戰防空系統陸射劍二飛彈，該系統去年5月交付陸軍後，首次在屏東九鵬基地參加實彈射擊演訓，將發射與命中目標的過程曝光在國人面前。
陸射劍二為天劍二型飛彈的衍生型，系統由接戰管制車、相列雷達車、發射車及運彈車所組成，通過通信系統實施連接。接戰管制車指揮，執行目標偵蒐、航跡融合、威脅評估、目標分配及接戰任務。陸射劍二有效射程可達15公里，車組可在偵搜範圍執行360度搜索追蹤及監控，具備可掌握敵軍定翼機、旋翼機、無人載具和巡弋飛彈的偵測能力。
此次試射，陸軍承租了中科院的靶機，總計發射四枚飛彈。陸射劍二飛彈系統是用來替換民國76年成軍的檞樹防空飛彈與萊茲雷達系統。