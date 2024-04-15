蔣萬安政見「台北潮國際」撒2000萬KPI僅1000人　議員批國際笑話

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林延鳳批評，其他縣市是以振興夜市、商圈消費補助加乘演唱會效益，或以精省預算舉辦盛大演唱會吸引觀光，但台北市卻是用1890萬元吸引1000人次「錦上添草」，平均1人次響應成本就近2萬元，且三日活動之人次還會交替重複計算；而從經費規模以觀，「潮國際」更比今年「台灣祭」、「三大日」分別花費900萬元與980萬元的總和還多，卻無法創造同等效益，甚至還沒半毛錢是用在「主秀」；反觀高雄「大港開唱」則在市府僅行政協助而無補助之下，創造30萬人次與會，以公式推估產值約6.9億元，「潮國際」產值用同樣標準則僅將增添231.6萬元，形同大花冤枉錢，投報率更成為負值為「負89.42%」，倒虧1958.4萬元，是名副其實的「撒幣撒歪兼倒貼」。
林延鳳更指出，文化局以「潮國際」佔用北流「公益檔期」，還一口氣在今年3月18日，包下2024年7天、2025年14天檔期，其中相關論壇、講座之議題設定偏向產業面，過於冷僻，恐怕將僅是給「同溫層」相互取暖的一場「小眾大拜拜」，至於二日售票演唱會，假若能容納5000人之表演廳、能容納2800人之四間展演空間、和能容納3000人之戶外廣場，都能連續「滿座」兩日，最多也只有2萬1600人次，若再加上前述的1000人次，也只等同於兩場小巨蛋滿座之演唱會（約2.2萬人），不僅規模受限，徵求方案還需包含「亞洲國家具票房實力之知名歌手及樂團， 其中需包含日本或韓國或東南亞國家。」在規模受限、利潤更有限的情況下，恐將事與願違，極為遜色，整體產值恐無法破億，看不見高、屏兩縣市的車尾燈。
林延鳳表示，蔣萬安不僅年初所謂「泰勒絲大巨蛋開唱」淪為「空包蛋」，連自身政見「潮國際」規劃都不切實際，「演唱會經濟」淪空談，依現行規劃不僅將遜色高屏，撒幣還恐撒出「國際笑話」。