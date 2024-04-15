植富硒研討會及期刊論文發表展研發成果

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台灣優化細胞發展協會的技轉企業目前在台灣擁有17處契作農場，專責培育植物硒的基礎原料。李衡昌表示，今年接單已超過3億元，預估累計到2026年，單是基礎原料供應，將可高達10億元以上的成績。
李衡昌指出，硒元素能夠在人體內合成至少26種硒蛋白，具有超強的抗氧化能力，使身體維持抗病作用，有關硒元素的研究，至今已經有超過四萬五千篇的國際期刊發表。目前，世界各國食品藥物管理部FDA，早已正式將硒元素列為每人每天必須攝取的營養。
李衡昌表示，目前協會已經成功開發出一系列植物硒相關類新藥等級的配方，包括各種重大疾病，以及時下最夯的抗衰老NAD+、NMN等天然植物萃取輔助保健配方，並成功技轉。除此之外，為了提升植物硒在身體內的吸收率，讓功效達到加乘作用，研發團隊更著手進行多項高端科研。
高雄市獸醫師公會理事長馮宗宏指出，植物性硒元素運用在動物腫瘤及皮膚創傷臨床上，確實看到不錯的效果，已經有多家動物醫院主動跟進投入研究，他認為未來市場相當看好。
台灣優化細胞發展協會目前這項成果已經成功技轉給國內六家生技企業、五家抗衰老醫療院所及動物醫院，進行類新藥及功能性健康食品領域科研與發展。此外，多項配方原料也刻正輸入包括日本、新加坡、馬來西亞及越南等國。