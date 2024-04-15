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貓咪也會受傷！鏟屎官「4句話」永遠不該說　專家曝：其實聽得懂

▲日本寵物網站《ねこちゃんホンポ》專欄作家整理出4句「不該對貓咪說的話」，提醒鏟屎官們別以為貓咪無法理解主人的話語。（圖／記者賴禹妡攝）
▲日本寵物網站《ねこちゃんホンポ》專欄作家整理出4句「不該對貓咪說的話」，提醒鏟屎官們別以為貓咪無法理解主人的話語。（圖／記者賴禹妡攝）

記者賴禹妡／綜合報導

貓咪雖然個性高冷，但內心也是擁有有豐沛情緒，當然也會感覺到受傷。日本寵物網站《ねこちゃんホンポ》專欄作家就整理出4句「不該對貓咪說的話」，提醒鏟屎官們別以為貓咪無法理解主人的話語，其實透過飼主的責罵語氣及經常聽到的負面字眼，都會讓貓咪心理產生焦慮、害怕，甚至是破壞對主人的信任感，進而引發人寵感情疏離。

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《ねこちゃんホンポ》專欄作家指出，貓咪雖然看似自由又冷酷，其實內心非常敏感，也會觀察主人的語氣及臉部表情來解讀背後意思，甚至會記住頻繁聽到的責罵詞彙。因此主人平時若養成隨意責怪貓咪的習慣，很有可能導致自家毛孩與自己產生隔閡。

▲貓咪儘管有時給人冷酷感覺，但只是表達愛意的方式令人捉摸不透，因此容易被忽略。（圖／記者賴禹妡攝）
▲貓咪雖然看似自由又冷酷，其實內心非常敏感，也會觀察主人的語氣及臉部表情來解讀背後意思，甚至會記住頻繁聽到的責罵詞彙。（圖／記者賴禹妡攝）
🟡「不該對貓咪說的4句話」

1.你真討厭
當主人對貓咪說出「你好討厭」、「真的很不乖」等負面否定字眼，會讓貓咪覺得主人不喜歡自己，產生「我是個壞孩子」等想法。

2.嘲笑貓的外貌
貓咪也是有自尊心的，當飼主嘲笑貓咪的行為或外表，嫌棄毛孩胖、醜等，會讓貓咪自信心受挫。

3.別隻貓比較乖
當家裡不只養一隻貓咪時，飼主要盡量避免偏袒或是比較的行為，因為每隻貓都有自己的個性，平等對待每個毛孩是非常重要的事情。

4.不聽話就把你丟掉
無論貓咪做出多壞的事情，飼主都不可以對毛孩說出威脅性字眼。當主人語調、表情變得嚴肅時，貓咪會產生強烈恐懼並引發焦慮，即使只是開玩笑也會造成貓貓心理受傷。

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▲透過飼主的責罵語氣及經常聽到的負面字眼，都會讓貓咪心理產生焦慮、害怕，甚至是破壞對主人的信任感，進而引發人寵感情疏離。（圖／記者賴禹妡攝）

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