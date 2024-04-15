快訊／黃子佼犯法張小燕發聲！心碎愧對孟耿如「我頭都抬不起來」

張小燕談黃子佼「一輩子沒這樣怕見人」　律師：逼老人家無濟於事

▲張小燕近期因黃子佼的負面風波，連帶遭到各種輿論攻擊，她跟好友高愛倫的對話內容曝光，張小燕在對話中直呼心碎，律師李怡貞對此發表看法。（圖／張小燕臉書）
▲張小燕近期因黃子佼的負面風波，連帶遭到各種輿論攻擊，她跟好友高愛倫的對話內容曝光，張小燕在對話中直呼心碎，律師李怡貞對此發表看法。（圖／張小燕臉書）

記者洪生儒／綜合報導

資深藝人張小燕近期因徒弟黃子佼的負面風波，連帶遭到各種輿論攻擊，而她跟媒體人高愛倫的對話內容也在今（15）日被好友曝光，她在對話中直呼心碎，也認為自己一向自律自重，結果現在卻扯上這種事情，「我真的頭都抬不起，一輩子沒有這樣怕見人」。對此，律師李怡貞也感嘆表示：「確實對於一位不知『詳情』的老人家，苦苦相逼也無濟於事。」引起不少網友留言討論。

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▲張小燕跟友人聊天時透露，認為自己一向自律自重，結果現在卻扯上這種事情，「我真的頭都抬不起，一輩子沒有這樣怕見人」。（圖／張小燕臉書）
▲張小燕跟友人聊天時透露，認為自己一向自律自重，結果現在卻扯上這種事情，「我真的頭都抬不起，一輩子沒有這樣怕見人」。（圖／張小燕臉書）
律師李怡貞在看到小燕姐與友人的對話截圖內容後，也在臉書發文表示：「看了小燕姐友人轉發的對話截圖，如果屬實，該截圖也經過授權，那麼真的就是無顏面對江山父老的狀態，確實對於一位不知『詳情』的老人家，苦苦相逼也無濟於事。」

▲律師李怡貞看到小燕姐跟朋友的對話截圖後也發文表示，「確實對於一位不知『詳情』的老人家，苦苦相逼也無濟於事」，引起不少網友留言討論。（圖／張小燕臉書）
▲律師李怡貞看到小燕姐跟朋友的對話截圖後也發文表示，「確實對於一位不知『詳情』的老人家，苦苦相逼也無濟於事」。（圖／張小燕臉書）
接著，律師李怡貞也說道：「只不過我認為以小燕姐演藝圈的地位，崇高女性長輩的地位，如果能公開譴責自己子弟兵的行為，對於整個演藝圈的生態，甚至連帶影響其他的職場環境，都會有很大的幫助。但，這是她個人的選擇，個人的自由，至少她願意授權公開截圖，讓大眾知道她的痛心疾首，其他人我不知道，但我的心至少還是被這個對話截圖溫暖了一些。」

最後，律師李怡貞也強調：「不是要逼任何人進入絕谷，而是想讓本就不該進入絕谷的倖存者能夠回頭好好生活。」此文一出之後，也吸引大批網友紛紛留言：「我想，她用這種婉轉的方式表明立場是不敢太直接給黃子佼迎面痛擊，萬一黃因此而做出極端的行為，老人家承擔不起」、「或許她真的被傷很痛，連譴責的力量都沒有了」、「演藝圈的事情，到底可以相信什麼」、「師父領進門，修行在個人」。

不過也有網友對於公開的截圖有不一樣的看法，「覺得截圖很假！」而律師李怡貞則回應表示：「所以我才會說，如果屬實。」

▲律師李怡貞認為「以小燕姐演藝圈的地位，崇高女性長輩的地位，如果能公開譴責自己子弟兵的行為，對於整個演藝圈的生態，甚至連帶影響其他的職場環境，都會有很大的幫助。」（圖／張小燕臉書）
▲律師李怡貞全文。（圖／張小燕臉書）
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