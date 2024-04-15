張小燕談黃子佼「一輩子沒這樣怕見人」　律師：逼老人家無濟於事

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接著，律師李怡貞也說道：「只不過我認為以小燕姐演藝圈的地位，崇高女性長輩的地位，如果能公開譴責自己子弟兵的行為，對於整個演藝圈的生態，甚至連帶影響其他的職場環境，都會有很大的幫助。但，這是她個人的選擇，個人的自由，至少她願意授權公開截圖，讓大眾知道她的痛心疾首，其他人我不知道，但我的心至少還是被這個對話截圖溫暖了一些。」
最後，律師李怡貞也強調：「不是要逼任何人進入絕谷，而是想讓本就不該進入絕谷的倖存者能夠回頭好好生活。」此文一出之後，也吸引大批網友紛紛留言：「我想，她用這種婉轉的方式表明立場是不敢太直接給黃子佼迎面痛擊，萬一黃因此而做出極端的行為，老人家承擔不起」、「或許她真的被傷很痛，連譴責的力量都沒有了」、「演藝圈的事情，到底可以相信什麼」、「師父領進門，修行在個人」。
不過也有網友對於公開的截圖有不一樣的看法，「覺得截圖很假！」而律師李怡貞則回應表示：「所以我才會說，如果屬實。」
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